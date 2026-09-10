Como da favola: 7 anni fa in Serie D, stasera la vittoria in Champions League. La Roma pareggia, Bayern a valanga

Esordio da favola per il Como nella Champions League di calcio: sette anni fa i lariani giocavano in Serie D, stasera hanno debuttato nella massima competizione europea e hanno vinto di forza di fronte al proprio pubblico dello Stadio Sinigaglia, ammodernato e rivisto per la grande occasione.

I ragazzi di Fabregas hanno sconfitto il Lipsia con un netto 4-1: Baturina ha sbloccato il punteggio al 15′, Douvikas ha calato il raddoppio al 38′, Diao ha messo in ghiaccio il successo al 54′, poi Perrone ha messo la firma sul risultato definitivo al 90′ dopo che Maksimovic aveva accorciato le distanze al 58′. Tre punti pesantissimi, che fanno sognare il passaggio del turno.

Si tratta dell’unica vittoria per le squadre italiane nella prima giornata della fase a maxi girone unico, dopo che sconfitte rimediate dall’Inter contro il Real Madrid e dal Napoli contro l’Arsenal tra martedì e mercoledì. La Roma ha pareggiato per 1-1 in casa del Fenerbahce: Cristante ha portato in vantaggio i giallorossi al 39′ a Istanbul, poi i turchi hanno rimediato con la marcatura di Brown al 48′.

Spiccano le perentorie affermazioni del Bayern Monaco (5-0 contro il Bodo/Glimt, doppietta di Olise) e del Manchester United (4-0 contro il Sabah Baku), pareggi nelle altre due partite di giornata: 1-1 tra PSV e Shakhtar Donetsk, 2-2 tra Slavia Praga e Lens. Di seguito il quadro dettagliato dei risultati di oggi per la Champions League di calcio.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE CALCIO OGGI

Fenerbahce vs Roma 1-1

PSV-Shakhtar vs Donetsk 1-1

Bayern Monaco vs Bodo/Glimt 5-0

Como vs Lipsia 4-1

Manchester United vs Sabah Baku 4-0

Slavia Praga vs Lens 2-2