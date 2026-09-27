Come si sono piazzati gli italiani ai Mondiali di ciclismo? Risultati e distacchi: Ciccone il migliore

Otto italiani hanno disputato la prova in linea dei Mondiali 2026 di ciclismo, che si è sviluppata lungo 273,4 km sul circuito di Montreal e che è stata vinta dallo statunitense Brandon McNulty, protagonista di un inatteso colpo di mano quando mancavano 35 km al traguardo. Il miglior azzurro all’arrivo è stato Giulio Ciccone, nono con un distacco di 14 secondi dall’americano.

L’abruzzese ha corso da protagonista, è stato baldanzoso nel gruppetto dei migliori, sull’ultima salita ha provato anche a rientrare sull’attaccante insieme al britannico Tom Pidcock, ma la coppia non è riuscita a ricucire il buco e poi nel finale sono un po’ mancate le gambe per inseguire un piazzamento sul podio, su cui sono saliti l’australiano Michael Matthews e l’olandese Mathieu van der Poel.

Christian Scaroni e Davide Piganzoli si sono fatti vedere nella fase centrali, quando van der Poel ha attaccato di gran carriera: gli azzurri sono poi giunti al traguardo, terminando rispettivamente al 18mo posto (a 3’12”) e in 20ma piazza (a 3’20”). Lorenzo Finn era al debutto con la Nazionale maggiore ed è riuscito a chiudere la prova: 55mo a 10’00” da McNulty.

Si sono ritirati un poco brillante Giulio Pellizzari e i veterani Alberto Bettiol, Matteo Trentin e Mattia Cattaneo. Di seguito il dettaglio con i piazzamenti e i ritardi degli italiani ai Mondiali 2026 di ciclismo.

PIAZZAMENTI ITALIANI MONDIALI CICLISMO

9. Giulio Ciccone a 14”

18. Christian Scaroni a 3’12”

20. Davide Piganzoli a 3’20”

55. Lorenzo Finn a 10’00”

Ritirato Alberto Bettiol

Ritirato Giulio Pellizzari

Ritirato Matteo Trentin

Ritirato Mattia Cattaneo