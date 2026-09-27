Come si è piazzato Lorenzo Finn ai Mondiali? Classifica e distacco: quarto tra gli azzurri

Lorenzo Finn ha portato a termine la prova in linea dei Mondiali 2026 di ciclismo, che si è snodata lungo 273,4 chilometri in quel di Montreal. Il 19enne ligure era al debutto assoluto con la Nazionale maggiore, per cui è stato selezionato dopo aver conquistato il titolo iridato tra gli juniores e gli under 23 nelle ultime due stagioni: era l’occasione per prendere le misure con questo evento, in chiusura di un’annata agonistica in cui ha conquistato la classifica generale al Giro d’Italia NextGen e al Tour de l’Avenir.

L’azzurro ha faticato dopo i primi cinque giri del circuito canadese e ha dichiarato di aver dovuto fare i conti con i crampi, ma ha stretto i denti e ha voluto onorare la maglia, dando il massimo per cercare di giungere sul traguardo: con grandissima fatica e altrettanto impegno, il nostro portacolori ha fatto gara nelle retrovie ed è stato in grado di terminare lo sforzo, chiudendo al 55mo posto con un distacco di 10’00” dallo statunitense Brandon McNulty, capace di vincere grazie a una bella fagianata piazzata quando mancavano 35 km.

Lorenzo Finn è risultato il quarto degli azzurri: Giulio Ciccone ha corso da protagonista e ha lottato per una medaglia, cercando anche di rientrare su McNulty sull’ultima salita e terminando poi in nona posizione; Christian Scaroni si è classificato al 18mo posto a 3’12” e Davide Piganzoli ha terminato in 20ma piazza a 3’20”. Si sono ritirati gli altri quattro italiani al via: Giulio Pellizzari, Matteo Trentin, Mattia Cattaneo e Alberto Bettiol.