Come funzionano le regate preliminari di America’s Cup a Napoli: tra regate di flotta e match race finale

Da venerdì 25 a domenica 27 settembre il Golfo di Napoli ospiterà la seconda tappa delle regate preliminari in vista dell’America’s Cup 2027. Quattro mesi dopo la prima Preliminary Regatta di Cagliari, si ripropone la sfida tra gli AC40 monotipo dei team che prenderanno parte alla 38ma edizione della Coppa America (in programma a partire dal prossimo maggio con la Louis Vuitton Cup).

Confermato in buona sostanza il format utilizzato lo scorso maggio in Sardegna, anche se con un maggior numero di barche coinvolte (si passa da otto a dieci). Si sono aggiunte infatti le new entry Team Australia e American Racing, che scenderanno in acqua con una sola imbarcazione come i francesi di La Roche-Posay e gli svizzeri di Tudor Alinghi.

Luna Rossa, i britannici di GB1 ed il Defender Emirates Team New Zealand hanno scelto invece di iscrivere due barche a testa, schierando a bordo del secondo AC40 i componenti delle proprie squadre Women & Youth. Il calendario prevede un massimo di otto regate di flotta da disputare tra venerdì e domenica (tre al giorno nel day-1 e nel day-2, poi altre due nella giornata conclusiva), con i migliori due team della classifica generale che si sfideranno nel Match Race finale dell’evento.

La graduatoria generale della prima fase viene stabilita sommando i punti accumulati da ogni singolo equipaggio regata dopo regata: 10 punti al vincitore di una prova, 9 al secondo classificato, 8 al terzo, 7 al quarto, 6 al quinto e così via fino al decimo che ottiene un punto. Il tempo massimo stabilito per una regata è di 30 minuti (e non più di 7 punti per raggiungere il primo gate), mentre per quanto riguarda i limiti di vento si potrà regatare con un minimo di 7,5 nodi ed un massimo di 21 nodi.