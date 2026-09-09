Come funziona la lotteria “Win for Italia Team”: l’estrazione quotidiana simile al Super Enalotto che supporta lo sport tricolore

La collaborazione tra il Coni e Sisal ha partorito Win for Italia Team, un nuovo gioco a premi a sostegno dei progetti olimpici dell’Italia. Nello specifico si tratta di una lotteria numerica a totalizzatore nazionale, il cui avvio è previsto il prossimo 28 settembre. Il concorrente dovrà scegliere sei numeri su 40, l’estrazione sarà giornaliera (tutti i giorni alle ore 20.00) e sono previste cinque categorie di vincita (da due a sei numeri indovinati). Sei numeri su 40, una percentuale diversa rispetto ai 6 numeri su 90 che caratterizzano il mitico Super Enalotto, ma che lo rendono molto simile per modalità di gioco e fruizione.

La lotteria è introdotta in attuazione delle Legge di Bilancio 2026 ed è gestita da Sisal nel ruolo di concessionario statale dei Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale. Il costo di ogni giocata è pari a due euro ed è annunciato un primo premio milionario (le percentuali sulle possibilità di vincita e sulla divisione della torta verranno diffuse a breve). Il 26,5% degli importi giocati verrà destinato al Coni per sostenere le attività e i programmi dedicati alla preparazione degli atleti dell’Italia Team.

L’iniziativa supporterà in maniera importante l’intero sport tricolore, inserendosi in un modello consolidato a livello internazionale, in cui il gioco legale e regolamentato rappresenta uno strumento di supporto a finalità di interesse collettivo, contribuendo al finanziamento di progetti che generano valore per la comunità e per il sistema sportivo.

Luciano Buonfiglio, Presidente del Coni, ha dichiarato: “Dopo 23 anni riprendiamo questo gioco sportivo i cui benefici saranno riversati sull’attività sportiva. In questo modo, non chiediamo nulla al Governo, ma stiamo dimostrando di poter fare da soli. Lo scoglio era far passare il messaggio al Governo. In questo, ci hanno aiutato i nostri atleti e atlete che hanno proseguito a vincere. Siamo partiti da Tokyo, poi Parigi, Milano Cortina e tanti Mondiali, Europei e Giochi del Mediterraneo. Tutto questo, il modello italiano, ha convinto il Governo a continuare a sostenerci per proseguire a vincere“.