Come funziona la Laver Cup 2026: punteggio, singolari e doppi previsti

Da venerdì 25 a domenica 27 settembre si disputerà a Londra l’edizione 2026 della Laver Cup di tennis: alla O2 Arena si affronteranno Europa e Mondo nella classica sfida che lo scorso anno vide la sconfitta del Vecchio Continente a San Francisco, negli Stati Uniti.

Nella prima giornata si disputeranno due sessioni: nella prima (dalle ore 14.00) si giocheranno due singolari, nella seconda (dalle ore 20.00) un singolare seguito da un doppio, e ciascun match assegnerà 1 punto. Medesimo programma nella seconda giornata, ma in questo caso ogni match metterà in palio 2 punti.

Nella terza ed ultima giornata ci sarà un’unica sessione, che inizierà alle ore 13.00: ad aprire il programma sarà un doppio, seguito, nel caso in cui siano necessari, da un massimo di tre singolari, ed in questa circostanza ciascun incontro metterà in palio 3 punti. Nel complesso, dunque, saranno distribuiti 24 punti.

La squadra vincitrice dovrà raggiungere i 13 punti: in caso di parità dopo 12 incontri si disputerà un doppio decisivo supplementare, con un set regolare con vantaggi e tiebreak. Qualora domenica fosse necessario disputare un solo incontro, dopo la cerimonia di premiazione si giocherà una partita di esibizione.