Come cambia il tabellone di Cobolli e Darderi con le eliminazioni di Auger-Aliassime e De Minaur

Le sorprese della prima settimana degli US Open iniziano a ridisegnare il percorso degli italiani. Le eliminazioni di Felix Auger-Aliassime e Alex De Minaur, rispettivamente teste di serie numero 3 e 6 del tabellone, aprono infatti scenari interessanti per Flavio Cobolli e Luciano Darderi, entrambi ancora in corsa a New York.

La notizia più importante riguarda Cobolli. Il canadese Auger-Aliassime, inserito nella stessa porzione di tabellone del romano e indicato come uno dei possibili avversari nei quarti di finale, è stato eliminato da Karen Khachanov. Il russo si è imposto in quattro set, 6-7(5), 6-3, 6-2, 6-2, dopo che Auger-Aliassime ha accusato anche problemi fisici durante l’incontro.

Il romano, intanto, ha superato anche il secondo ostacolo del torneo: dopo la clamorosa rimonta al primo turno contro Francisco Comesana, il numero 5 del seeding ha battuto Tristan Schoolkate 3-6, 6-3, 6-4, 7-5, conquistando per il terzo anno consecutivo l’accesso al terzo turno. Il prossimo avversario sarà Alexander Blockx, che ha eliminato Marco Trungelliti.

Ma è guardando più avanti che si vede l’effetto dell’eliminazione di Auger-Aliassime. Nel percorso teorico originario, Cobolli aveva proprio il canadese come possibile avversario nei quarti. Ora quella casella è occupata da Khachanov.

Questo non significa che il russo sarà automaticamente l’avversario di Cobolli: prima entrambi dovranno superare altri due turni. Ma il quadro è cambiato. Nel quarto di tabellone che comprende Cobolli, il possibile ottavo di finale resta Taylor Fritz, testa di serie numero 9, mentre dall’altra parte della sezione Khachanov dovrà affrontare al terzo turno l’argentino Francisco Cerundolo.

Ancora più interessante è quello che succede nella parte di tabellone di Darderi. L’italo-argentino ha battuto Dalibor Svrcina in quattro set, 6-3, 6-7(5), 6-4, 6-4, dopo 3 ore e 44 minuti di battaglia. Al terzo turno avrebbe dovuto potenzialmente affrontare Lorenzo Musetti in un derby tutto italiano, ma l’eliminazione del numero 13 del seeding contro l’australiano Dane Sweeny ha cambiato immediatamente lo scenario. Darderi affronterà proprio Sweeny.

E non è l’unica sorpresa della sua zona. Alex De Minaur è stato eliminato da Botic van de Zandschulp, che ha firmato l’impresa imponendosi in tre set, 6-4, 7-5, 6-2. L’australiano era la testa di serie numero 6 e occupava una posizione molto importante nel percorso verso i quarti di finale. La sua uscita lascia quindi spazio proprio a van de Zandschulp nel quarto di tabellone che conduce ai quarti contro il vincente della zona di Alexander Zverev.

Il percorso di Darderi, però, resta particolarmente duro: il suo obiettivo immediato è superare Sweeny al terzo turno; agli ottavi, sulla carta, rimane Zverev, numero 1 del seeding, che ha superato Quentin Halys dopo una durissima battaglia di cinque set. La differenza, però, si vedrebbe eventualmente ai quarti, dove l’australiano non c’è più.