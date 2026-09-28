Coco Gauff confessa: “Prenderò il finale di stagione come un allenamento”

Coco Gauff si appresta a ritornare in Cina, paese nel quale ha sempre vissuto esperienze piacevoli e si trova a suo agio. La tennista statunitense ha infatti vinto due dei suoi quattro titoli tra Pechino e Wuhan, prossime tappe del calendario WTA. L’americana, accompagnata dal sostegno dei tifosi, ha però ammesso in conferenza stampa che in questo finale di stagione sente meno pressione.

Sull’assenza di pressione nel finale di stagione: “Ora che i tornei del Grande Slam sono finiti, mi sento molto più libera dalla pressione. Considero questo periodo più come un mese di allenamento in vista del prossimo anno. Penso che questo sia anche uno dei motivi per cui forse ottengo buoni risultati in questa parte della stagione”.

Sull’utilizzo dei social da parte dei tennisti: “È buffo. La mia giornata di oggi, una tipica giornata di allenamento a casa, sono circa cinque ore: due ore e mezza al mattino in campo, un’ora e mezza nel pomeriggio, un’ora e mezza in palestra. Senza contare il riscaldamento e il defaticamento. Ci vogliono probabilmente circa 30 secondi per girare un TikTok. Non c’è assolutamente alcuna correlazione tra i risultati in campo e l’utilizzo dei social. Nel tennis forse non si è abituati a vedere altre sfaccettature della personalità. Penso che sia una cosa positiva. Credo che ci permetta di entrare in contatto con i tifosi. Mi dà la possibilità di mostrare un altro lato di me stessa. Per quanto riguarda i post, la metà delle volte, quando pubblico contenuti sponsorizzati, non sono io a pubblicarli, ma qualcun altro lo fa per me. Ma sì, tutto il resto lo faccio io”.

Sulla grande varietà di vincitrici nei tornei dello Slam: “Mi sembra che Elena sia sempre stata una giocatrice di alto livello. Penso che abbia semplicemente avuto qualche difficoltà con gli infortuni, forse con la costanza. Ovviamente stava affrontando le sue difficoltà personali. Credo che ora tutto sembri essersi sistemato. Quindi non è affatto una sorpresa che abbia vinto due tornei del Grande Slam quest’anno. Il tennis femminile negli ultimi tempi è stato davvero poco sorprendente, ma per i tifosi è una sorpresa. Per quanto riguarda gli uomini, invece, è tutto così costante. Quindi penso che agli occhi degli altri sembri davvero sorprendente. Credo che tutto dipenda da chi è in grado di cogliere quelle opportunità quando si presentano”.