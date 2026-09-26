Cobolli-Tien oggi, Laver Cup 2026: orario, tv, streaming

La prima giornata si è conclusa con l’Europa, per l’occasione padrona di casa, in vantaggio per 3-1 sul Resto del Mondo. Lo spettacolo continua oggi con altri quattro match che promettono tennis di alto livello ed emozioni in serie. Ad aprire il programma del secondo giorno di Laver Cup sarà la sfida tra Flavio Cobolli e lo statunitense Learner Tien.

L’azzurro, in piena corsa per la qualificazione alle Finals di fine novembre, disputa la prestigiosa competizione a squadre per il secondo anno consecutivo e vuole iniziare la parte finale della sua stagione con un successo di prestigio per recuperare entusiasmo in vista dei prossimi tornei.

Il giocatore italiano e reduce dalla sconfitta subita al terzo turno degli US Open contro il belga Alexander Blockx. Il bilancio dei precedenti è di 1-1 e Cobolli ha vinto l’ultimo confronto diretto tra i due grazie al successo in tre set ottenuto nei sedicesimi di finale del Roland Garros 2026.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida tra Flavio Cobolli e Learner Tien, valevole per la Laver Cup 2026. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis, mentre in streaming sarà visibile su Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, SuperTennis + e il sito di SuperTennis. OA Sport proporrà la Diretta Live testuale dell’incontro.

CALENDARIO COBOLLI-FONSECA LAVER CUP 2026

Sabato 26 Settembre

Dalle ore 14.00 Flavio Cobolli-Learner Tien

PROGRAMMA COBOLLI-TIEN LAVER CUP 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis

Diretta streaming: Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus e HBO Max; SuperTennis + e sito di SuperTennis

Diretta live testuale: OA Sport