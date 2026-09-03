Cobolli-Schoolkate oggi, US Open 2026: orario, tv, programma, streaming

Flavio Cobolli torna in campo allo US Open 2026 per il secondo turno. Il tennista romano, numero 6 del mondo e quinta testa di serie del torneo, affronta oggi, giovedì 3 settembre, l’australiano Tristan Schoolkate, protagonista di un sorprendente percorso iniziato dalle qualificazioni. La sfida è inserita nel programma della sessione pomeridiana sul cemento di Flushing Meadows.

Per Cobolli si tratta di un appuntamento importante, soprattutto dopo le emozioni e le fatiche accumulate al debutto. L’azzurro è stato infatti costretto a una rimonta da brividi contro l’argentino Francisco Comesaña: dopo aver perso i primi due set, il romano ha reagito con la consueta grinta, ribaltando completamente l’inerzia dell’incontro e imponendosi al quinto set con il punteggio di 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4. Una battaglia durata oltre quattro ore, che ha confermato ancora una volta le qualità caratteriali di Cobolli, ma che inevitabilmente potrebbe aver lasciato qualche scoria sul piano fisico.

Dall’altra parte della rete ci sarà Schoolkate, arrivato al tabellone principale attraverso le qualificazioni. L’australiano può quindi affrontare il secondo turno con la tranquillità di chi ha già superato le aspettative iniziali e con un buon feeling maturato sul cemento newyorkese. Il pronostico, tuttavia, pende nettamente dalla parte di Cobolli, forte di una classifica e di un rendimento stagionale che lo collocano tra i protagonisti più attesi del torneo.

Non ci sono precedenti nel circuito maggiore. Quello di Flushing Meadows sarà dunque il primo confronto ufficiale tra i due giocatori, un elemento che rende ancora più interessante una sfida nella quale l’azzurro partirà con i favori del pronostico, ma dovrà prestare particolare attenzione a un avversario arrivato al secondo turno senza nulla da perdere.

La partita tra Flavio Cobolli e Tristan Schoolkate, valida per il secondo turno degli US Open 2026, andrà in scena giovedì 3 settembre. L’azzurro sul Grandstand e sarà il terzo match, in un programma che inizierà a partire dalle ore 17:00 italiane. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 253, SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

COBOLLI-SCHOOLKATE US OPEN 2026 OGGI

Giovedì 3 settembre (orario italiano)

GRANDSTAND – inizio ore 17:00

Swiatek [8] vs Podoroska

Tagger vs Anisimova [10]

Schoolkate vs Cobolli [5]

Non prima delle 22:30: van de Zandschulp vs de Minaur [6]

PROGRAMMA US OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 253

Diretta streaming: SkyGo, NOW, SuperTennis+, sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport