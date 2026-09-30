Cobolli-Safiullin, ATP Pechino 2026: orario, tv, programma, streaming

Ritorno in campo, dopo la Laver Cup, per Flavio Cobolli. Il numero 2 d’Italia, nella parte positiva della corsa alle ATP Finals, sarà in campo a Pechino contro Roman Safiullin, russo che ha la nomea dio giocatore mai facile da affrontare. Eppure i due si sono confrontati un’unica volta, che l’ATP non conteggia.

Non lo fa perché la scelta tipica dell’organizzazione professionistica maschile è quella di escludere i precedenti relativi ai tabelloni non principali. In questo caso si trattava delle qualificazioni degli US Open 2022 e vinse Cobolli con un doppio 6-4. Chiaramente ora la storia è molto cambiata, l’italiano è salito davvero su un altro pianeta, ma ha ora necessità di confermare una certa costanza verso il tentativo di approdo alle Finals. Safiullin, peraltro, viene da un buon torneo a Hangzhou, dove ha raggiunto la semifinale, in un’annata nella quale è rientrato in top 100 attraverso le vittorie Challenger di Oeiras e Mathausen e gli ottavi a Wimbledon.

Il match tra Flavio Cobolli e Roman Safiullin si giocherà domani come secondo match dalle ore 5:00 dopo il derby cinese (WTA) tra Qinwen Zheng e Han Shi. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203), a seconda delle scelte di programmazione di Sky, e in diretta streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA COBOLLI-SAFIULLIN, ATP PECHINO 2026

Giovedì 1° ottobre

Capital Group Diamond Court

Ore 5:00 Zheng (CHN) [WC]-Shi (CHIN) [Q] – 1° turno WTA

A seguire Safiullin [SE]-Cobolli (ITA) [4] – 1° turno ATP – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA COBOLLI-SAFIULLIN: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now, Tennis Tv

Diretta Live testuale: OA Sport