Cobolli, la rivelazione sull’allenamento con Sinner: “È una delle persone da cui imparo di più”

Una stagione da incorniciare e una nuova sfida all’orizzonte. Flavio Cobolli si presenta alla Laver Cup di Londra forte di un’annata che lo ha portato per la prima volta in top-10 e fino alla finale del Roland Garros, il suo primo atto conclusivo in un torneo dello Slam. Alla O2 Arena il romano vestirà la maglia dell’Europa, pronto a misurarsi sul veloce indoor londinese con alcuni dei migliori giocatori del circuito.

Prima di raggiungere Londra, Cobolli ha avuto modo di allenarsi a Montecarlo con Jannik Sinner. Un training documentato dallo stesso giocatore sui social e particolarmente significativo anche per il momento attraversato dal numero 1 del mondo, tornato al lavoro dopo oltre due mesi di assenza a causa dell’infortunio al ginocchio destro.

Ai microfoni di SuperTennis, Cobolli ha raccontato con entusiasmo il momento condiviso con Sinner, sottolineando soprattutto il valore di potersi allenare con un giocatore dal quale continua a imparare. “Abbiamo scherzato molto, è stato molto bello ritrovarlo in campo. Ogni volta che è l’occasione di allenarmi con lui, sfrutto al meglio quest’opportunità perché è una delle persone da cui apprendo maggiormente. Sono sempre pronto ad allenarmi con lui“, ha rivelato.

Cobolli considera infatti ogni allenamento con Sinner un’occasione preziosa per confrontarsi con il numero 1 del mondo e aggiungere nuovi elementi al proprio percorso di crescita. Un approccio che ben si inserisce nella stagione della definitiva consacrazione del romano, capace di compiere un salto di qualità importante sul piano dei risultati e della continuità.

A Londra, dunque, Flavio arriva con una consapevolezza diversa rispetto all’inizio della stagione. La finale al Roland Garros e l’ingresso tra i primi dieci del ranking hanno certificato la sua crescita; l’allenamento con Sinner, invece, rappresenta un altro tassello di un percorso nel quale il romano continua a cercare occasioni di confronto e di apprendimento.