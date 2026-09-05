Cobolli-Blockx oggi, US Open 2026: orario, tv, programma, streaming

Il terzo turno del tabellone principale di singolare maschile del torneo degli US Open 2026 di tennis opporrà l’azzurro Flavio Cobolli, numero 5 del seeding al belga Alexander Blockx, testa di serie numero 28: sarà la terza sfida tra i due sul circuito maggiore, con una situazione di parità per 1-1 negli scontri diretti.

Il match sarà il secondo a partire dalle ore 17.00 italiane sul Louis Armstrong Stadium: in precedenza si affronteranno l’austriaca Anastasia Potapova e la statunitense Amanda Anisimova. Nel 2026 Cobolli e Blockx si sono affrontati a Montecarlo, con successo del belga, ed a Cincinnati, con vittoria di Cobolli.

La sfida che vedrà protagonista Flavio Cobolli agli US Open sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTennis+, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO US OPEN 2026

Sabato 5 settembre

Louis Armstrong Stadium – Dalle ore 17.00 italiane

Anastasia Potapova (Austria, 24)-Amanda Anisimova (Stati Uniti, 10)

A seguire

Flavio Cobolli (Italia, 5)-Alexander Blockx (Belgio, 28) – Diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA US OPEN 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: SuperTennis+, Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.