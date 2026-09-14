Clemente Russo torna a combattere a 44 anni: 6 kg da perdere e avversario

Clemente Russo tornerà a combattere a 44 anni, a 5 e mezzo di distanza dal ritiro agonistico annunciato nel 2021: il pugile azzurro si concederà un ultimo incontro, questa volta da professionista, il 21 novembre, durante The Art of Fighting 14.

L’annuncio ufficiale è arrivato durante la trasmissione “Pressing“, dove Russo si è presentato in studio indossando i guantoni: è tutto pronto per quello che è stato definito “Il ritorno di Tatanka“. Da dilettante russo ha vinto due argenti olimpici e due titoli iridati, ma ora combatterà da professionista.

Non è stato ancora svelato l’avversario dell’azzurro, ma Russo ha affermato che ci sono 15 anni di differenza con il suo antagonista: tutto lascia presagire che il rivale possa essere Mohamed Elmaghraby. L’incontro sarà nella categoria -93 kg, quindi Russo, secondo quanto affermato, dovrà perderne 6 prima di disputare il match.

Il pugile ha dichiarato a Sport Mediaset: “Una fiammella ardeva ancora dentro di me, e dopo una serie di chiacchierate con Edoardo Germani, ho sentito che sotto quella fiammella c’era ancora tanta legna che poteva bruciare. Ho avuto una grande carriera da dilettante, non ho mai vinto un titolo da Campione del Mondo da professionista e a 44 anni non ne avrò il tempo, però sono qui per farvi vedere cosa sono capace di fare“.

L’incontro si disputerà a Milano: “Ho combattuto contro due leggende come Usyk e Wilder, non ho paura di questo incontro. Sono mesi che mi alleno, so che tante persone criticheranno il mio ritorno, ma ci sono abituato perché l’hanno sempre fatto. Diranno che sono tornato sul ring per dare visibilità alla mia immagine, ed è vero, ma sono tornato anche per farvi vedere cos’è il pugilato“.