Ciclismo
Classifica Vuelta a España 2026: Enric Mas vince da padrone, Roglic e Gall sul podio
Enric Mas ha vinto la Vuelta di Spagna 2026, imponendosi per la prima volta in carriera nella classifica generale di una corsa a tappe di tre settimane. Lo spagnolo era balzato al comando della graduatoria dopo l’infortunio del favoritissimo Tadej Pogacar, che viaggiava con quattro minuti di vantaggio sulla concorrenza, e non ha più mollato maglia roja, rafforzandola sugli arrivi in salita della seconda settimana, difendendosi a cronometro e non crollando nelle ultime due frazioni di montagna.
Il Puerto de El Duque (7,4 km all’8,2% di pendenza media) e il Collado del Alguacil (8,4 km al 9,8%), ovvero le due difficoltà altimetriche di riferimento della ventesima tappa, non hanno cambiato gli equilibri e hanno semplicemente confermato il successo dell’alfiere della Movistar, che domani salirà sul gradino più alto del podio a Granada. Enric Mas ha trionfato con un vantaggio di 2’15” nei confronti dello sloveno Primoz Roglic, che non è riuscito a replicare il trionfo di due anni fa.
L’austriaco Felix Gall ha concluso in terza posizione con un ritardo di 2’44” dal padrone di casa, poi a seguire si sono piazzati l’ecuadoriano Richard Carapaz (quarto a 6’54”), lo statunitense Sepp Kuss (quinto a 8’45”), il britannico Oscar Onley (sesto a 9’28”), lo sloveno Jakob Omrzel (settimo a 10’38”). Di seguito la classifica generale della Vuelta di Spagna 2026 al termine della ventesima tappa.
CLASSIFICA VUELTA DI SPAGNA 2026 (dopo la ventesima tappa)
1 1 – Mas Enric Movistar Team 20 22″ 70:56:58
2 2 – Roglič Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 2:15
3 3 – Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 8″ 2:44
4 4 – Carapaz Richard EF Education – EasyPost 6:54
5 11 ▲6 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 8:45
6 5 ▼1 Onley Oscar Netcompany INEOS 10″ 9:28
7 6 ▼1 Omrzel Jakob Bahrain – Victorious 10″ 10:38
8 7 ▼1 Berthet Clément Groupama – FDJ United 2″ 11:41
9 8 ▼1 Rodríguez Cristián XDS Astana Team 12″ 11:59
10 10 – Tejada Harold XDS Astana Team 14:40
11 12 ▲1 Martin Guillaume Groupama – FDJ United 4″ 22:03
12 13 ▲1 Bisiaux Léo Decathlon CMA CGM Team 26:52
13 9 ▼4 Skjelmose Mattias Lidl – Trek 2″ 27:32
14 16 ▲2 Aparicio Mario Burgos Burpellet BH 42:17
15 18 ▲3 Rodriguez Juan Felipe NSN Cycling Team 45:09
16 15 ▼1 Hirt Jan EF Education – EasyPost 47:56
17 17 – Buitrago Santiago Bahrain – Victorious 22″ 52:45
18 19 ▲1 Zana Filippo Soudal Quick-Step 58:44
19 21 ▲2 Berrade Urko Equipo Kern Pharma 6″ 1:01:09
20 23 ▲3 Svestad-Bårdseng Embret Netcompany INEOS 1:12:35
21 22 ▲1 Bouwman Koen Team Jayco AlUla 1:14:26
22 20 ▼2 García Pierna Raúl Movistar Team 1:16:45
23 28 ▲5 Widar Jarno Lotto Intermarché 6″ 1:20:41
24 24 – Haig Jack Netcompany INEOS 1:21:35
25 27 ▲2 Buchmann Emanuel Cofidis 1:24:50
26 33 ▲7 Johannessen Tobias Halland Uno-X Mobility 14″ 1:27:52
27 26 ▼1 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL 1:28:16
28 25 ▼3 Pickering Finlay Team Jayco AlUla 1:29:26
29 34 ▲5 Landa Mikel UAE Team Emirates – XRG 18″ 1:33:38
30 38 ▲8 Vermaerke Kevin Soudal Quick-Step 16″ 1:36:39
31 35 ▲4 Díaz José Manuel Burgos Burpellet BH 1:44:33
32 44 ▲12 Debruyne Ramses Alpecin – Premier Tech 18″ 1:52:20
33 29 ▼4 Bilbao Pello Bahrain – Victorious 1:55:51
34 39 ▲5 Madouas Valentin Groupama – FDJ United 1:56:47
35 40 ▲5 Paret-Peintre Valentin Soudal Quick-Step 6″ 1:58:30
36 37 ▲1 Rodríguez Carlos Netcompany INEOS 1:59:41
37 47 ▲10 Nordhagen Jørgen Team Visma | Lease a Bike 2:02:30
38 31 ▼7 Scotson Callum Decathlon CMA CGM Team 2:03:02
39 52 ▲13 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 2:07:42
40 32 ▼8 Konrad Patrick Lidl – Trek 2:08:19
41 42 ▲1 Warbasse Larry Tudor Pro Cycling Team 4″ 2:10:02
42 36 ▼6 Mulubrhan Henok XDS Astana Team 2:14:30
43 59 ▲16 Miquel Pau Bahrain – Victorious 6″ 2:14:50
44 50 ▲6 van Aert Wout Team Visma | Lease a Bike 46″ 2:17:24
45 46 ▲1 Valter Attila Bahrain – Victorious 2:18:39
46 48 ▲2 Tuckwell Luke Red Bull – BORA – hansgrohe 2″ 2:23:51
47 41 ▼6 Vader Milan Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 2:28:23
48 55 ▲7 Wilksch Hannes Tudor Pro Cycling Team 2:28:27
49 51 ▲2 Bernard Julien Lidl – Trek 2:31:02
50 45 ▼5 Brenner Marco Tudor Pro Cycling Team 10″ 2:31:16
51 43 ▼8 Molard Rudy Groupama – FDJ United 2″ 2:33:24
52 57 ▲5 Vansevenant Mauri Soudal Quick-Step 2:36:25
53 73 ▲20 Barta Will Tudor Pro Cycling Team 2:37:27
54 69 ▲15 Fisher-Black Finn Red Bull – BORA – hansgrohe 2:38:12
55 64 ▲9 Porter Rudy Team Jayco AlUla 2:38:50
56 61 ▲5 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 2:39:01
57 56 ▼1 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 16″ 2:39:07
58 54 ▼4 Thompson Reuben Lotto Intermarché 2:39:29
59 49 ▼10 Ourselin Paul Cofidis 2:39:35
60 65 ▲5 Martí Pau NSN Cycling Team 2:41:57
61 63 ▲2 Armirail Bruno Team Visma | Lease a Bike 2″ 2:42:22
62 53 ▼9 Paleni Enzo Groupama – FDJ United 4″ 2:44:58
63 62 ▼1 Shaw James EF Education – EasyPost 2:46:32
64 70 ▲6 Laurance Axel Netcompany INEOS 2:48:12
65 71 ▲6 Kron Andreas Uno-X Mobility 2:51:03
66 58 ▼8 Camprubí Marcel Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 2″ 2:52:44
67 60 ▼7 Gloag Thomas Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 4″ 2:53:29
68 74 ▲6 Ruiz Ibon Equipo Kern Pharma 2:54:03
69 75 ▲6 Rochas Rémy Groupama – FDJ United 2:55:00
70 91 ▲21 Calzoni Walter Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 2:56:58
71 66 ▼5 Kämna Lennard Lidl – Trek 2:57:47
72 79 ▲7 Weiss Fabian Tudor Pro Cycling Team 6″ 3:01:13
73 80 ▲7 Romeo Iván Movistar Team 3:01:28
74 68 ▼6 Hofstetter Hugo NSN Cycling Team 3:01:37
75 76 ▲1 Alleno Clément Burgos Burpellet BH 3:03:44
76 72 ▼4 Faura José Luis Burgos Burpellet BH 3:05:08
77 67 ▼10 Tronchon Bastien Groupama – FDJ United 10″ 3:05:20
78 78 – Samitier Sergio Cofidis 3:08:26
79 82 ▲3 Kruijswijk Steven Team Visma | Lease a Bike 3:08:32
80 81 ▲1 De Pestel Sander Decathlon CMA CGM Team 3:14:21
81 94 ▲13 Castrillo Pablo Movistar Team 3:14:39
82 86 ▲4 Dalby Simon Uno-X Mobility 3:16:53
83 77 ▼6 Albanese Vincenzo EF Education – EasyPost 4″ 3:17:02
84 83 ▼1 Hamilton Lucas Netcompany INEOS 3:20:41
85 95 ▲10 Herrada Jesús Burgos Burpellet BH 3:21:29
86 84 ▼2 Thalmann Roland Tudor Pro Cycling Team 2″ 3:22:35
87 106 ▲19 Sosa Iván Ramiro Equipo Kern Pharma 3:24:24
88 89 ▲1 Vermeersch Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe 3:29:09
89 92 ▲3 Craps Lars Lotto Intermarché 3:29:12
90 87 ▼3 Canal Carlos Movistar Team 3:30:08
91 96 ▲5 Almeida João UAE Team Emirates – XRG 3:32:05
92 90 ▼2 Romele Alessandro XDS Astana Team 14″ 3:33:02
93 85 ▼8 Mosca Jacopo Lidl – Trek 3:35:41
94 111 ▲17 Gogl Michael Alpecin – Premier Tech 2″ 3:39:10
95 93 ▼2 Wandahl Frederik Red Bull – BORA – hansgrohe 3:42:07
96 107 ▲11 Moniquet Sylvain Cofidis 3:43:18
97 97 – Dversnes Lavik Fredrik Uno-X Mobility 3:45:26
98 101 ▲3 Glivar Gal Alpecin – Premier Tech 3:46:27
99 121 ▲22 Oliveira Ivo UAE Team Emirates – XRG 3:47:31
100 100 – Azparren Xabier Mikel Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 3:48:45
101 103 ▲2 Paasschens Mathijs Bahrain – Victorious 3:48:51
102 99 ▼3 Rota Lorenzo Lotto Intermarché 3:50:33
103 98 ▼5 Wenzel Mats Equipo Kern Pharma 3:50:54
104 108 ▲4 Rafferty Darren EF Education – EasyPost 3:53:05
105 105 – Schultz Nick NSN Cycling Team 3:56:43
106 119 ▲13 de la Cruz David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 3:57:34
107 109 ▲2 van Bekkum Darren XDS Astana Team 3:58:58
108 104 ▼4 Cort Magnus Uno-X Mobility 10″ 4:00:19
109 110 ▲1 Arcas Jorge Movistar Team 4:00:31
110 102 ▼8 Brennan Matthew Team Visma | Lease a Bike 60″ 4:01:53
111 112 ▲1 Tjøtta Martin Uno-X Mobility 4:02:19
112 113 ▲1 Nys Thibau Lidl – Trek 8″ 4:08:16
113 126 ▲13 Chamberlain Oscar Decathlon CMA CGM Team 4:08:22
114 114 – Cobo Iván Equipo Kern Pharma 4:10:10
115 116 ▲1 Elosegui Iñigo Equipo Kern Pharma 4:11:57
116 117 ▲1 Fernández Sinuhé Burgos Burpellet BH 6″ 4:13:07
117 115 ▼2 Steinhauser Georg EF Education – EasyPost 4:14:06
118 120 ▲2 Ermakov Roman Bahrain – Victorious 4:16:27
119 118 ▼1 Coquard Bryan Cofidis 26″ 4:17:18
120 122 ▲2 de Jong Timo Team Picnic PostNL 4:24:01
121 123 ▲2 Moscon Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe 4:24:15
122 124 ▲2 Aular Orluis Movistar Team 4:25:11
123 127 ▲4 Sütterlin Jasha Team Jayco AlUla 8″ 4:25:31
124 125 ▲1 MacKellar Alastair EF Education – EasyPost 4:26:34
125 129 ▲4 Thornley Callum Red Bull – BORA – hansgrohe 4:28:20
126 131 ▲5 Tiller Rasmus Uno-X Mobility 4:29:51
127 130 ▲3 Covi Alessandro Team Jayco AlUla 4:30:49
128 128 – Van den Bossche Fabio Soudal Quick-Step 4:34:06
129 135 ▲6 Martinez Juan Guillermo Team Picnic PostNL 4:34:08
130 133 ▲3 Le Gac Olivier Groupama – FDJ United 4:37:40
131 132 ▲1 Dainese Alberto Soudal Quick-Step 4:38:17
132 136 ▲4 Macías César Burgos Burpellet BH 4:46:36
133 134 ▲1 Braet Vito Lotto Intermarché 4″ 4:48:14
134 137 ▲3 De Schuyteneer Steffen Lotto Intermarché 4:54:33
135 143 ▲8 Rouland Louis Cofidis 4:55:04
136 139 ▲3 Brustenga Marc Equipo Kern Pharma 4:56:16
137 138 ▲1 Govekar Matevž Bahrain – Victorious 4:59:05
138 142 ▲4 Hellemose Asbjørn Team Jayco AlUla 5:09:22
139 140 ▲1 Hayter Ethan Soudal Quick-Step 18″ 5:13:18
140 144 ▲4 Novak Domen UAE Team Emirates – XRG 5:19:58
141 141 – Meeus Jordi Red Bull – BORA – hansgrohe 20″ 5:20:31
142 145 ▲3 Sunekær Norsgaard Mathias Lidl – Trek 6:11:51