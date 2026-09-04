Ciclismo
Classifica Vuelta a España 2026: Mas difende la maglia roja, Skjelmose recupera due minuti
La tredicesima tappa della Vuelta di Spagna non proponeva particolari difficoltà altimetriche, eccezion fatta per il Puerto de Granada (6,5 km al 6,2% di pendenza media) posto a una cinquantina di chilometri dal traguardo di Loja, ed è stata terreno di caccia ideale per i fuggitivi da lontano. Il belga Wout van Aert è riuscito ad avere la meglio e a regalarsi un successo di prestigio, mentre il gruppo dei migliori è giunto al traguardo con un distacco di tre minuti.
Il danese Mattias Skjelmose ha recuperato un paio di minuti sugli altri big e ha rimescolato le carte nella classifica generale, quando si è superato il giro di boa della terza corsa a tappe più importante della stagione. Lo spagnolo Enric Mas rimane al comando della graduatoria e indossa la maglia roja di leader con un margine di 1’45” sullo sloveno Primoz Roglic, 2’06” sull’austriaco Felix Gall, 3’53” sull’ecuadoriano Richard Carapaz, 4’29” sul britannico Oscar Onley, 4’59” sullo sloveno Jakob Omrzel, 5’32” sul già citato Skjelmose.
Di seguito la classifica generale della Vuelta di Spagna al termine della tredicesima tappa. Domani (sabato 5 settembre) andrà in scena la quattordicesima frazione: 154 km da Jaén a Sierra de la Pandera, previsto l’arrivo in salita (ultimi 11,8 chilometri al 7,5% di pendenza media), che darà una nuova fisionomia alla lotta per le posizioni di vertice.
CLASSIFICA VUELTA DI SPAGNA 2026 (dopo la tredicesima tappa)
1 1 – Mas Enric Movistar Team 20 22″ 45:08:51
2 2 – Roglič Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 1:45
3 3 – Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 8″ 2:06
4 4 – Carapaz Richard EF Education – EasyPost 3:53
5 5 – Onley Oscar Netcompany INEOS 10″ 4:29
6 6 – Omrzel Jakob Bahrain – Victorious 10″ 4:59
7 7 – Skjelmose Mattias Lidl – Trek 2″ 5:32
8 8 – Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 7:58
9 10 ▲1 Berthet Clément XDS Astana Team 8:33
10 11 ▲1 Tejada Harold Groupama – FDJ United 11:06
11 12 ▲1 Rodríguez Cristián XDS Astana Team 4″ 11:10
12 13 ▲1 Bisiaux Léo Decathlon CMA CGM Team 13:36
13 14 ▲1 Riccitello Matthew Decathlon CMA CGM Team 17:15
14 15 ▲1 Widar Jarno Lotto Intermarché 6″ 17:45
15 16 ▲1 Martin Guillaume Groupama – FDJ United 22:08
16 17 ▲1 Rodriguez Juan Felipe EF Education – EasyPost 25:56
17 18 ▲1 Pickering Finlay Team Jayco AlUla 30:34
18 19 ▲1 Buitrago Santiago Bahrain – Victorious 10″ 38:09
19 20 ▲1 Hirt Jan NSN Cycling Team 39:42
20 21 ▲1 Aparicio Mario Burgos Burpellet BH 40:38
21 22 ▲1 García Pierna Raúl Movistar Team 44:01
22 23 ▲1 Zana Filippo Soudal Quick-Step 44:44
23 24 ▲1 Svestad-Bårdseng Embret Netcompany INEOS 48:15
24 27 ▲3 Berrade Urko Equipo Kern Pharma 6″ 48:26
25 25 – Johannessen Tobias Halland Uno-X Mobility 6″ 50:41
26 28 ▲2 Buchmann Emanuel Cofidis 53:44
27 29 ▲2 Haig Jack Netcompany INEOS 53:49
28 31 ▲3 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL 57:10
29 30 ▲1 Bouwman Koen Team Jayco AlUla 59:10
30 26 ▼4 Debruyne Ramses Alpecin – Premier Tech 4″ 1:02:06
31 32 ▲1 Bilbao Pello Bahrain – Victorious 1:03:34
32 34 ▲2 Scotson Callum Decathlon CMA CGM Team 1:06:21
33 33 – Madouas Valentin Groupama – FDJ United 1:06:25
34 36 ▲2 Konrad Patrick Lidl – Trek 1:12:12
35 35 – Rodríguez Carlos Netcompany INEOS 1:17:01
36 38 ▲2 Tuckwell Luke Red Bull – BORA – hansgrohe 2″ 1:17:20
37 39 ▲2 Landa Mikel Soudal Quick-Step 1:17:36
38 37 ▼1 Díaz José Manuel Burgos Burpellet BH 1:17:45
39 41 ▲2 Valter Attila Bahrain – Victorious 1:18:15
40 45 ▲5 van Aert Wout Team Visma | Lease a Bike 36″ 1:19:02
41 43 ▲2 Vansevenant Mauri Soudal Quick-Step 1:21:01
42 44 ▲2 Brenner Marco Tudor Pro Cycling Team ,,
43 51 ▲8 Paret-Peintre Valentin Soudal Quick-Step 6″ 1:22:49
44 49 ▲5 Warbasse Larry Tudor Pro Cycling Team 4″ 1:22:50
45 50 ▲5 Dunbar Eddie Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 2″ 1:23:06
46 46 – Mulubrhan Henok XDS Astana Team 1:24:29
47 47 – Hofstetter Hugo NSN Cycling Team 1:24:31
48 53 ▲5 Molard Rudy Groupama – FDJ United 1:26:31
49 57 ▲8 Albanese Vincenzo EF Education – EasyPost 4″ 1:29:21
50 52 ▲2 Laurance Axel Netcompany INEOS 1:29:29
51 59 ▲8 Kron Andreas Uno-X Mobility 1:31:10
52 60 ▲8 Wilksch Hannes Tudor Pro Cycling Team 1:33:57
53 63 ▲10 Ruiz Ibon Equipo Kern Pharma 1:35:28
54 61 ▲7 Nordhagen Jørgen Team Visma | Lease a Bike 1:35:45
55 48 ▼7 Vader Milan Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 1:36:57
56 68 ▲12 Vermaerke Kevin UAE Team Emirates – XRG 1:37:26
57 64 ▲7 Paleni Enzo Groupama – FDJ United 1:37:29
58 62 ▲4 Shaw James EF Education – EasyPost 1:37:51
59 65 ▲6 Küng Stefan Tudor Pro Cycling Team 1:39:22
60 70 ▲10 Thompson Reuben Lotto Intermarché 1:39:27
61 69 ▲8 Armirail Bruno Team Visma | Lease a Bike 2″ 1:41:48
62 54 ▼8 Kämna Lennard Lidl – Trek 1:41:49
63 55 ▼8 Camprubí Marcel Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 2″ 1:42:46
64 71 ▲7 Ourselin Paul Cofidis 1:42:48
65 76 ▲11 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 12″ 1:42:58
66 56 ▼10 Rochas Rémy Groupama – FDJ United 1:43:40
67 72 ▲5 Bernard Julien Lidl – Trek 1:43:49
68 78 ▲10 Dalby Simon Uno-X Mobility 1:44:11
69 73 ▲4 Miquel Pau Bahrain – Victorious 6″ 1:44:28
70 58 ▼12 Gloag Thomas Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 1:44:34
71 74 ▲3 De Pestel Sander Decathlon CMA CGM Team 1:45:29
72 75 ▲3 Faura José Luis Burgos Burpellet BH 1:45:36
73 79 ▲6 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 1:45:37
74 77 ▲3 Labrosse Jordan Decathlon CMA CGM Team 4″ 1:47:34
75 80 ▲5 Tronchon Bastien Groupama – FDJ United 10″ 1:48:43
76 66 ▼10 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 1:50:12
77 82 ▲5 Romeo Iván Movistar Team 1:51:21
78 67 ▼11 Barta Will Tudor Pro Cycling Team 1:51:49
79 89 ▲10 Craps Lars Lotto Intermarché 1:55:13
80 86 ▲6 Weiss Fabian Tudor Pro Cycling Team 6″ 1:55:25
81 87 ▲6 Porter Rudy Team Jayco AlUla 1:57:10
82 88 ▲6 Mosca Jacopo Lidl – Trek 1:57:19
83 92 ▲9 Fisher-Black Finn Red Bull – BORA – hansgrohe 1:58:48
84 94 ▲10 Samitier Sergio Cofidis 2:00:30
85 91 ▲6 Alleno Clément Burgos Burpellet BH 2:01:21
86 81 ▼5 Canal Carlos Movistar Team 2:01:34
87 83 ▼4 Martí Pau NSN Cycling Team 2:03:48
88 84 ▼4 Wandahl Frederik Red Bull – BORA – hansgrohe 2:03:49
89 85 ▼4 Houle Hugo Alpecin – Premier Tech 2:06:15
90 99 ▲9 Kruijswijk Steven Team Visma | Lease a Bike 2:07:43
91 109 ▲18 Moniquet Sylvain Cofidis 2:12:16
92 110 ▲18 Herrada Jesús Burgos Burpellet BH 2:12:25
93 90 ▼3 Nys Thibau Lidl – Trek 4″ 2:12:33
94 105 ▲11 Almeida João UAE Team Emirates – XRG 2:13:05
95 93 ▼2 Thalmann Roland bTudor Pro Cycling Team 2:14:04
96 102 ▲6 Hamilton Lucas Netcompany INEOS 2:14:05
97 106 ▲9 Romele Alessandro XDS Astana Team 6″ 2:14:35
98 95 ▼3 Azparren Xabier Mikel Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 2:15:48
99 96 ▼3 Vermeersch Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe 2:16:16
100 97 ▼3 Rota Lorenzo Lotto Intermarché 2:17:29
101 98 ▼3 Dversnes Lavik Fredrik Uno-X Mobility 2:19:06
102 119 ▲17 Brennan Matthew Team Visma | Lease a Bike 40″ 2:20:21
103 100 ▼3 Schultz Nick NSN Cycling Team 2:20:54
104 101 ▼3 Glivar Gal Alpecin – Premier Tech 2:21:18
105 103 ▼2 Castrillo Pablo Movistar Team 2:22:17
106 118 ▲12 Calzoni Walter Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 2:22:41
107 104 ▼3 Arcas Jorge Movistar Team 2:23:49
108 107 ▼1 Fedorov Yevgeniy XDS Astana Team 2:25:42
109 108 ▼1 van Bekkum Darren XDS Astana Team 2:26:29
110 111 ▲1 de la Cruz David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 2:27:20
111 117 ▲6 Cort Magnus Uno-X Mobility 6″ 2:27:27
112 125 ▲13 Tjøtta Martin Uno-X Mobility 2:27:29
113 112 ▼1 Hamilton Chris Team Picnic PostNL 2:27:41
114 114 – Sosa Iván Ramiro Equipo Kern Pharma 2:31:10
115 127 ▲12 Ermakov Roman Bahrain – Victorious 2:31:22
116 116 – Rafferty Darren EF Education – EasyPost 2:32:18
117 128 ▲11 Paasschens Mathijs Bahrain – Victorious 2:32:47
118 129 ▲11 Gogl Michael Alpecin – Premier Tech 2″ 2:33:35
119 120 ▲1 de Jong Timo Team Picnic PostNL 2:36:55
120 121 ▲1 Coquard Bryan Cofidis 18″ 2:37:29
121 122 ▲1 Elosegui Iñigo Equipo Kern Pharma 2:37:57
122 124 ▲2 Wenzel Mats Equipo Kern Pharma 2:39:10
123 140 ▲17 Cobo Iván Equipo Kern Pharma 2:41:35
124 141 ▲17 Moscon Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe 2:44:22
125 115 ▼10 Aular Orluis Movistar Team 2:44:55
126 130 ▲4 Dainese Alberto Soudal Quick-Step 2:46:33
127 131 ▲4 Thornley Callum Red Bull – BORA – hansgrohe 2:47:42
128 132 ▲4 Braet Vito Lotto Intermarché 2:48:16
129 133 ▲4 Van den Bossche Fabio Soudal Quick-Step 2:49:33
130 134 ▲4 Covi Alessandro Team Jayco AlUla 2:50:36
131 135 ▲4 MacKellar Alastair EF Education – EasyPost 2:51:08
132 113 ▼19 Laporte Christophe Team Visma | Lease a Bike 2:51:32
133 136 ▲3 Le Gac Olivier Groupama – FDJ United 2:51:56
134 138 ▲4 Tiller Rasmus Uno-X Mobility 2:54:12
135 126 ▼9 Steinhauser Georg EF Education – EasyPost 2:56:03
136 150 ▲14 Chamberlain Oscar Decathlon CMA CGM Team 2:57:12
137 142 ▲5 Renard Alexis Cofidis 2:57:37
138 143 ▲5 Macías César Burgos Burpellet BH 2:57:52
139 144 ▲5 Fernández Sinuhé Burgos Burpellet BH 2:58:04
140 123 ▼17 Kretschy Moritz NSN Cycling Team 3:00:10
141 146 ▲5 Double Paul Team Jayco AlUla 3:01:21
142 147 ▲5 Sütterlin Jasha Team Jayco AlUla 4″ 3:01:37
143 148 ▲5 Brustenga Marc Equipo Kern Pharma 3:02:05
144 149 ▲5 Martinez Juan Guillermo Team Picnic PostNL 3:02:30
145 139 ▼6 Govekar Matevž Bahrain – Victorious 3:06:37
146 151 ▲5 De Schuyteneer Steffen Lotto Intermarché 3:07:15
147 154 ▲7 Oliveira Ivo UAE Team Emirates – XRG 3:12:39
148 155 ▲7 Hellemose Asbjørn Team Jayco AlUla 3:13:30
149 137 ▼12 Meeus Jordi Red Bull – BORA – hansgrohe 14″ 3:14:13
150 157 ▲7 Rouland Louis Cofidis 3:17:51
151 158 ▲7 Novak Domen UAE Team Emirates – XRG 3:22:36
152 152 – Hayter Ethan Soudal Quick-Step 18″ 3:28:51
153 153 – Roosen Timo Team Picnic PostNL 3:31:51
154 156 ▲2 Peace Oliver Team Picnic PostNL 3:35:12
155 160 ▲5 Sunekær Norsgaard Mathias Lidl – Trek 4:04:25