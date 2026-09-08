Ciclismo
Classifica Vuelta a España 2026, sedicesima tappa: Enric Mas controlla in maglia roja, attesa per la cronometro
La sedicesima tappa della Vuelta di Spagna 2026 non proponeva particolari difficoltà altimetriche ed è stata disegnata per un’annunciata volata di gruppo, che si è puntualmente materializzata sul traguardo di Palos de la Frontera. Gli uomini di classifica sono giunti insieme all’arrivo e non si sono segnalati distacchi, tutto è rimasto invariato nelle posizioni nobili della graduatoria.
La frazione dopo l’ultimo giorno di riposo era molto semplice e non poteva rivoluzionare la situazione. Enric Mas si conferma al comando con un vantaggio di 2’06” sull’austriaco Felix Gall, mentre lo sloveno Primoz Roglic staziona in terza piazza a 2’10” dalla vetta. Sono ormai lontanissimi l’ecuadoriano Richard Carapaz (quarto a 4’24”), il britannico Oscar Onley (quinto a 5’44”), lo sloveno Jakob Omrzel (sesto a 6’14”) e il danese Mattias Skjelmose (settimo a 6’49”).
Di seguito la classifica generale della Vuelta di Spagna 2026 al termine della sedicesima tappa. Domani (mercoledì 9 settembre) andrà in scena la diciassettesima frazione: 185 km completamente pianeggianti da Dos Hermanas a Siviglia, alla vigilia dell’attesissima cronometro individuale.
CLASSIFICA VUELTA DI SPAGNA 2026 (dopo la sedicesima tappa)
1 1 – Mas Enric Movistar Team 20 22″ 56:02:29
2 2 – Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 8″ 2:06
3 3 – Roglič Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 2:10
4 4 – Carapaz Richard EF Education – EasyPost 4:24
5 5 – Onley Oscar Netcompany INEOS 10″ 5:44
6 6 – Omrzel Jakob Bahrain – Victorious 10″ 6:14
7 7 – Skjelmose Mattias Lidl – Trek 2″ 6:49
8 8 – Berthet Clément XDS Astana Team 12″ 7:01
9 9 – Rodríguez Cristián Groupama – FDJ United 2″ 7:19
10 10 – Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 8:55
11 11 – Tejada Harold XDS Astana Team 9:48
12 12 – Bisiaux Léo Decathlon CMA CGM Team 16:25
13 13 – Martin Guillaume Groupama – FDJ United 19:39
14 14 – Riccitello Matthew Decathlon CMA CGM Team 25:48
15 15 – Aparicio Mario EF Education – EasyPost 29:46
16 16 – Rodriguez Juan Felipe Burgos Burpellet BH 38:30
17 17 – Pickering Finlay Team Jayco AlUla 39:19
18 18 – Zana Filippo Soudal Quick-Step 41:15
19 19 – Hirt Jan NSN Cycling Team 43:32
20 20 – Buitrago Santiago Bahrain – Victorious 16″ 43:38
21 22 ▲1 García Pierna Raúl Movistar Team 44:41
22 21 ▼1 Widar Jarno Lotto Intermarché 6″ 49:26
23 23 – Svestad-Bårdseng Embret Netcompany INEOS 49:30
24 24 – Bouwman Koen Team Jayco AlUla 55:50
25 25 – Leemreize Gijs Team Picnic PostNL 1:00:48
26 26 – Haig Jack Netcompany INEOS 1:01:40
27 27 – Berrade Urko Equipo Kern Pharma 6″ 1:06:01
28 28 – Buchmann Emanuel Cofidis 1:06:49
29 29 – Johannessen Tobias Halland Uno-X Mobility 6″ 1:14:12
30 30 – Bilbao Pello Bahrain – Victorious 1:15:47
31 31 – Scotson Callum Decathlon CMA CGM Team 1:18:21
32 32 – Paret-Peintre Valentin Soudal Quick-Step 6″ 1:18:59
33 33 – Konrad Patrick Lidl – Trek 1:20:57
34 34 – Díaz José Manuel Burgos Burpellet BH 1:22:53
35 37 ▲2 Dunbar Eddie Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 2″ 1:27:44
36 36 – Debruyne Ramses Alpecin – Premier Tech 10″ 1:28:48
37 35 ▼2 Brenner Marco Tudor Pro Cycling Team 10″ 1:29:01
38 38 – Mulubrhan Henok XDS Astana Team 1:29:07
39 39 – Landa Mikel Soudal Quick-Step 1:30:04
40 42 ▲2 Rodríguez Carlos Netcompany INEOS 1:32:43
41 43 ▲2 Warbasse Larry Tudor Pro Cycling Team 4″ 1:33:01
42 41 ▼1 Madouas Valentin Groupama – FDJ United 1:33:03
43 44 ▲1 Vermaerke Kevin UAE Team Emirates – XRG 12″ 1:35:31
44 45 ▲1 Vader Milan Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 1:36:04
45 40 ▼5 Nordhagen Jørgen Team Visma | Lease a Bike 1:37:53
46 46 – Thompson Reuben Lotto Intermarché 1:43:45
47 47 – van Aert Wout Team Visma | Lease a Bike 46″ 1:44:33
48 48 – Tuckwell Luke Red Bull – BORA – hansgrohe 2″ 1:45:45
49 49 – Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 1:49:56
50 51 ▲1 Paleni Enzo Groupama – FDJ United 1:50:33
51 50 ▼1 Vansevenant Mauri Soudal Quick-Step 1:50:40
52 52 – Shaw James EF Education – EasyPost 1:51:25
53 53 – Ourselin Paul Cofidis 1:52:12
54 54 – Molard Rudy Groupama – FDJ United 1:52:37
55 56 ▲1 Valter Attila Bahrain – Victorious 1:53:08
56 55 ▼1 Wilksch Hannes Tudor Pro Cycling Team 1:53:31
57 57 – Hofstetter Hugo NSN Cycling Team 1:53:34
58 58 – Bernard Julien Lidl – Trek 1:56:02
59 59 – Küng Stefan Tudor Pro Cycling Team 1:56:57
60 60 – Kämna Lennard Lidl – Trek 1:57:46
61 61 – Armirail Bruno Team Visma | Lease a Bike 2″ 1:58:39
62 62 – Kron Andreas Uno-X Mobility 1:59:48
63 63 – Barta Will Tudor Pro Cycling Team 2:00:23
64 64 – Laurance Axel Netcompany INEOS 2:01:13
65 65 – Martí Pau NSN Cycling Team 2:02:21
66 66 – Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 2:04:49
67 67 – Albanese Vincenzo EF Education – EasyPost 4″ 2:05:45
68 68 – Ruiz Ibon Equipo Kern Pharma 2:07:07
69 71 ▲2 Weiss Fabian Tudor Pro Cycling Team 6″ 2:10:02
70 72 ▲2 Miquel Pau Bahrain – Victorious 6″ 2:11:43
71 74 ▲3 Tronchon Bastien Groupama – FDJ United 10″ 2:12:53
72 75 ▲3 Fisher-Black Finn Red Bull – BORA – hansgrohe 2:13:13
73 70 ▼3 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 16″ 2:14:18
74 76 ▲2 Alleno Clément Burgos Burpellet BH 2:15:22
75 77 ▲2 Camprubí Marcel Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 2″ 2:15:46
76 78 ▲2 Dalby Simon Uno-X Mobility 2:17:43
77 79 ▲2 Faura José Luis Burgos Burpellet BH 2:17:44
78 80 ▲2 Porter Rudy Team Jayco AlUla 2:17:52
79 73 ▼6 Gloag Thomas Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 2:18:23
80 81 ▲1 Rochas Rémy Groupama – FDJ United 2:19:21
81 69 ▼12 Romeo Iván Movistar Team 2:19:45
82 83 ▲1 De Pestel Sander Decathlon CMA CGM Team 2:21:10
83 82 ▼1 Kruijswijk Steven Team Visma | Lease a Bike 2:21:31
84 84 – Calzoni Walter Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 2:26:52
85 86 ▲1 Canal Carlos Movistar Team 2:28:07
86 87 ▲1 Mosca Jacopo Lidl – Trek 2:28:49
87 89 ▲2 Romele Alessandro XDS Astana Team 14″ 2:30:44
88 90 ▲2 Craps Lars Lotto Intermarché 2:31:19
89 92 ▲3 Hamilton Lucas Netcompany INEOS 2:32:24
90 91 ▲1 Samitier Sergio Cofidis 2:33:01
91 93 ▲2 Thalmann Roland Tudor Pro Cycling Team 2″ 2:33:04
92 85 ▼7 Almeida João UAE Team Emirates – XRG 2:33:25
93 94 ▲1 Vermeersch Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe 2:34:41
94 95 ▲1 Wandahl Frederik Red Bull – BORA – hansgrohe 2:39:54
95 97 ▲2 Herrada Jesús Burgos Burpellet BH 2:42:14
96 98 ▲2 Rota Lorenzo Lotto Intermarché 2:43:14
97 99 ▲2 Sosa Iván Ramiro Equipo Kern Pharma 2:44:35
98 100 ▲2 Dversnes Lavik Fredrik Uno-X Mobility 2:46:39
99 101 ▲2 Brennan Matthew Team Visma | Lease a Bike 50″ 2:47:22
100 102 ▲2 Azparren Xabier Mikel Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 2:49:20
101 96 ▼5 Castrillo Pablo Movistar Team 2:50:05
102 103 ▲1 Rafferty Darren EF Education – EasyPost 2:50:54
103 106 ▲3 Glivar Gal Alpecin – Premier Tech 2:53:59
104 107 ▲3 Cort Magnus Uno-X Mobility 6″ 2:54:42
105 105 – Arcas Jorge Movistar Team 2:55:09
106 109 ▲3 Hamilton Chris Team Picnic PostNL 2:55:56
107 108 ▲1 Schultz Nick NSN Cycling Team 2:56:19
108 104 ▼4 Moniquet Sylvain Cofidis 2:56:39
109 110 ▲1 Paasschens Mathijs Bahrain – Victorious 2:58:49
110 111 ▲1 Fedorov Yevgeniy XDS Astana Team 3:00:35
111 88 ▼23 Nys Thibau Lidl – Trek 8″ 3:00:40
112 113 ▲1 Tjøtta Martin Uno-X Mobility 3:02:58
113 114 ▲1 Steinhauser Georg EF Education – EasyPost 3:03:32
114 115 ▲1 Wenzel Mats Equipo Kern Pharma 3:04:20
115 116 ▲1 Coquard Bryan Cofidis 24″ 3:06:47
116 118 ▲2 Ermakov Roman Bahrain – Victorious 3:08:11
117 117 – Cobo Iván Equipo Kern Pharma 3:08:33
118 119 ▲1 Gogl Michael Alpecin – Premier Tech 2″ 3:08:45
119 112 ▼7 de la Cruz David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 3:08:49
120 120 – Fernández Sinuhé Burgos Burpellet BH 3:09:39
121 121 – Oliveira Ivo UAE Team Emirates – XRG 3:10:19
122 123 ▲1 Elosegui Iñigo Equipo Kern Pharma 3:12:50
123 124 ▲1 de Jong Timo Team Picnic PostNL 3:14:53
124 122 ▼2 van Bekkum Darren XDS Astana Team 3:16:28
125 125 – MacKellar Alastair EF Education – EasyPost 3:17:28
126 127 ▲1 Van den Bossche Fabio Soudal Quick-Step 3:18:06
127 128 ▲1 Aular Orluis Movistar Team 3:19:52
128 129 ▲1 Sütterlin Jasha Team Jayco AlUla 8″ 3:21:28
129 126 ▼3 Covi Alessandro Team Jayco AlUla 3:23:14
130 130 – Le Gac Olivier Groupama – FDJ United 3:25:30
131 131 – Dainese Alberto Soudal Quick-Step 3:25:46
132 132 – Moscon Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe 3:25:58
133 133 – Chamberlain Oscar Decathlon CMA CGM Team 3:27:02
134 134 – Tiller Rasmus Uno-X Mobility 3:29:41
135 135 – Braet Vito Lotto Intermarché 4″ 3:33:15
136 138 ▲2 Macías César Burgos Burpellet BH 3:35:46
137 136 ▼1 Thornley Callum Red Bull – BORA – hansgrohe 3:36:33
138 137 ▼1 Martinez Juan Guillermo Team Picnic PostNL 3:41:06
139 139 – De Schuyteneer Steffen Lotto Intermarché 3:42:08
140 140 – Renard Alexis Cofidis 3:42:53
141 141 – Govekar Matevž Bahrain – Victorious 3:44:48
142 143 ▲1 Brustenga Marc Equipo Kern Pharma 3:47:08
143 145 ▲2 Meeus Jordi Red Bull – BORA – hansgrohe 14″ 4:00:03
144 144 – Hellemose Asbjørn Team Jayco AlUla 4:00:51
145 148 ▲3 Hayter Ethan Soudal Quick-Step 18″ 4:03:41
146 147 ▲1 Rouland Louis Cofidis 4:04:12
147 146 ▼1 Novak Domen UAE Team Emirates – XRG 4:08:24
148 142 ▼6 Double Paul Team Jayco AlUla 4:18:09
149 150 ▲1 Sunekær Norsgaard Mathias Lidl – Trek 4:57:50