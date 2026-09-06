Ciclismo
Classifica Vuelta a España 2026: Enric Mas solido in maglia roja, ora l’ultima settimana
La quindicesima tappa della Vuelta di Spagna proponeva un percorso particolarmente mosso da Palma del Rio a Cordoba, ma senza grandi difficoltà altimetriche lungo 110 chilometri che hanno chiuso la seconda settimana di corsa in terra iberica. La giornata ha sorriso ai fuggitivi, mentre gli uomini di classifica sono giunti insieme sul traguardo e non si sono segnalati distacchi.
Lo spagnolo Enric Mas svetta in maglia roja con un vantaggio di 2’06” sull’austriaco Felix Gall, mentre lo sloveno Primoz Roglic staziona in terza piazza a 2’10” dalla vetta. Sono ormai lontanissimi l’ecuadoriano Richard Carapaz (quarto a 4’24”), il britannico Oscar Onley (quinto a 5’44”), lo sloveno Jakob Omrzel (sesto a 6’14”) e il danese Mattias Skjelmose (settimo a 6’49”).
Di seguito la classifica generale della Vuelta di Spagna al termine della quindicesima tappa. Lunedì 7 settembre si osserverà l’ultimo giorno di riposo, si ritornerà in gruppo martedì 8 settembre per affrontare la sedicesima frazione: 181 km da Cortegana a Palos de la Frontera, disegnati per i velocisti prima delle grandi montagne e della cronometro.
CLASSIFICA VUELTA DI SPAGNA 2026 (dopo la quindicesima tappa)
1 1 – Mas Enric Movistar Team 20 52:05:56
2 2 – Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 2:06
3 3 – Roglič Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 2:10
4 4 – Carapaz Richard EF Education – EasyPost 4:24
5 5 – Onley Oscar Netcompany INEOS 5:44
6 6 – Omrzel Jakob Bahrain – Victorious 6:14
7 7 – Skjelmose Mattias Lidl – Trek 6:49
8 8 – Rodríguez Cristián XDS Astana Team 7:01
9 9 – Berthet Clément Groupama – FDJ United 7:19
10 10 – Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 8:55
11 11 – Tejada Harold XDS Astana Team 9:48
12 12 – Bisiaux Léo Decathlon CMA CGM Team 16:25
13 14 ▲1 Martin Guillaume Groupama – FDJ United 19:39
14 13 ▼1 Riccitello Matthew Decathlon CMA CGM Team 25:48
15 15 – Aparicio Mario EF Education – EasyPost 29:46
16 19 ▲3 Rodriguez Juan Felipe Burgos Burpellet BH 38:30
17 16 ▼1 Pickering Finlay Team Jayco AlUla 39:19
18 20 ▲2 Zana Filippo Soudal Quick-Step 41:15
19 21 ▲2 Hirt Jan NSN Cycling Team 43:32
20 17 ▼3 Buitrago Santiago Bahrain – Victorious 43:38
21 18 ▼3 Widar Jarno Lotto Intermarché 43:45
22 22 – García Pierna Raúl Movistar Team 44:09
23 23 – Svestad-Bårdseng Embret Netcompany INEOS 49:30
24 24 – Bouwman Koen Team Jayco AlUla 55:50
25 27 ▲2 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL 1:00:48
26 26 – Haig Jack Netcompany INEOS 1:01:40
27 28 ▲1 Berrade Urko Equipo Kern Pharma 1:06:01
28 25 ▼3 Buchmann Emanuel Cofidis 1:06:49
29 30 ▲1 Johannessen Tobias Halland Uno-X Mobility 1:13:40
30 31 ▲1 Bilbao Pello Bahrain – Victorious 1:15:47
31 34 ▲3 Scotson Callum Decathlon CMA CGM Team 1:18:21
32 35 ▲3 Paret-Peintre Valentin Soudal Quick-Step 1:18:59
33 29 ▼4 Konrad Patrick Lidl – Trek 1:20:57
34 32 ▼2 Díaz José Manuel Burgos Burpellet BH 1:22:53
35 33 ▼2 Brenner Marco Tudor Pro Cycling Team 1:23:20
36 39 ▲3 Debruyne Ramses Alpecin – Premier Tech 1:27:43
37 37 – Dunbar Eddie Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 1:27:44
38 40 ▲2 Mulubrhan Henok XDS Astana Team 1:29:07
39 38 ▼1 Landa Mikel Soudal Quick-Step 1:30:04
40 41 ▲1 Nordhagen Jørgen Team Visma | Lease a Bike 1:32:12
41 36 ▼5 Madouas Valentin Groupama – FDJ United 1:32:31
42 42 – Rodríguez Carlos Netcompany INEOS 1:32:43
43 43 – Warbasse Larry Tudor Pro Cycling Team 1:33:01
44 45 ▲1 Vermaerke Kevin UAE Team Emirates – XRG 1:35:05
45 44 ▼1 Vader Milan Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 1:36:04
46 46 – Thompson Reuben Lotto Intermarché 1:43:45
47 55 ▲8 van Aert Wout Team Visma | Lease a Bike 1:44:33
48 50 ▲2 Tuckwell Luke Red Bull – BORA – hansgrohe 1:45:45
49 48 ▼1 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 1:49:56
50 47 ▼3 Vansevenant Mauri Soudal Quick-Step 1:50:08
51 58 ▲7 Paleni Enzo Groupama – FDJ United 1:50:33
52 57 ▲5 Shaw James EF Education – EasyPost 1:51:25
53 49 ▼4 Ourselin Paul Cofidis 1:52:12
54 51 ▼3 Molard Rudy Groupama – FDJ United 1:52:37
55 52 ▼3 Wilksch Hannes Tudor Pro Cycling Team 1:52:59
56 53 ▼3 Valter Attila Bahrain – Victorious 1:53:08
57 54 ▼3 Hofstetter Hugo NSN Cycling Team 1:53:34
58 60 ▲2 Bernard Julien Lidl – Trek 1:56:02
59 64 ▲5 Küng Stefan Tudor Pro Cycling Team 1:56:57
60 62 ▲2 Kämna Lennard Lidl – Trek 1:57:46
61 63 ▲2 Armirail Bruno Team Visma | Lease a Bike 1:58:39
62 65 ▲3 Kron Andreas Uno-X Mobility 1:58:43
63 59 ▼4 Barta Will Tudor Pro Cycling Team 1:59:51
64 61 ▼3 Laurance Axel Netcompany INEOS 2:01:13
65 67 ▲2 Martí Pau NSN Cycling Team 2:02:21
66 68 ▲2 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 2:04:49
67 56 ▼11 Albanese Vincenzo EF Education – EasyPost 2:05:45
68 66 ▼2 Ruiz Ibon Equipo Kern Pharma 2:07:07
69 70 ▲1 Romeo Iván Movistar Team 2:08:34
70 76 ▲6 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 2:08:37
71 73 ▲2 Weiss Fabian Tudor Pro Cycling Team 2:10:02
72 79 ▲7 Miquel Pau Bahrain – Victorious 2:11:43
73 80 ▲7 Gloag Thomas Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 2:12:42
74 82 ▲8 Tronchon Bastien Groupama – FDJ United 2:12:53
75 83 ▲8 Fisher-Black Finn Red Bull – BORA – hansgrohe 2:13:13
76 71 ▼5 Alleno Clément Burgos Burpellet BH 2:15:22
77 75 ▼2 Camprubí Marcel Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 2:15:46
78 78 – Dalby Simon Uno-X Mobility 2:17:11
79 69 ▼10 Faura José Luis Burgos Burpellet BH 2:17:44
80 85 ▲5 Porter Rudy Team Jayco AlUla 2:17:52
81 72 ▼9 Rochas Rémy Groupama – FDJ United 2:19:21
82 84 ▲2 Kruijswijk Steven Team Visma | Lease a Bike 2:20:59
83 77 ▼6 De Pestel Sander Decathlon CMA CGM Team 2:21:10
84 86 ▲2 Calzoni Walter Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 2:26:20
85 74 ▼11 Almeida João UAE Team Emirates – XRG 2:26:53
86 91 ▲5 Canal Carlos Movistar Team 2:28:07
87 87 – Mosca Jacopo Lidl – Trek 2:28:49
88 93 ▲5 Nys Thibau Lidl – Trek 2:29:04
89 99 ▲10 Romele Alessandro XDS Astana Team 2:30:44
90 81 ▼9 Craps Lars Lotto Intermarché 2:31:19
91 89 ▼2 Samitier Sergio Cofidis 2:31:36
92 96 ▲4 Hamilton Lucas Netcompany INEOS 2:32:24
93 88 ▼5 Thalmann Roland Tudor Pro Cycling Team 2:33:06
94 98 ▲4 Vermeersch Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe 2:33:36
95 92 ▼3 Wandahl Frederik Red Bull – BORA – hansgrohe 2:38:20
96 95 ▼1 Castrillo Pablo Movistar Team 2:38:54
97 94 ▼3 Herrada Jesús Burgos Burpellet BH 2:41:42
98 102 ▲4 Rota Lorenzo Lotto Intermarché 2:43:14
99 90 ▼9 Sosa Iván Ramiro Equipo Kern Pharma 2:44:03
100 104 ▲4 Dversnes Lavik Fredrik Uno-X Mobility 2:46:39
101 106 ▲5 Brennan Matthew Team Visma | Lease a Bike 2:47:32
102 101 ▼1 Azparren Xabier Mikel Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 2:48:48
103 97 ▼6 Rafferty Darren EF Education – EasyPost 2:49:53
104 100 ▼4 Moniquet Sylvain Cofidis 2:50:14
105 103 ▼2 Arcas Jorge Movistar Team 2:52:39
106 105 ▼1 Glivar Gal Alpecin – Premier Tech 2:53:59
107 113 ▲6 Cort Magnus Uno-X Mobility 2:54:42
108 107 ▼1 Schultz Nick NSN Cycling Team 2:55:47
109 108 ▼1 Hamilton Chris Team Picnic PostNL 2:55:56
110 109 ▼1 Paasschens Mathijs Bahrain – Victorious 2:58:49
111 110 ▼1 Fedorov Yevgeniy XDS Astana Team 3:00:35
112 112 – de la Cruz David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 3:02:17
113 114 ▲1 Tjøtta Martin Uno-X Mobility 3:02:26
114 115 ▲1 Steinhauser Georg EF Education – EasyPost 3:02:31
115 120 ▲5 Wenzel Mats Equipo Kern Pharma 3:04:20
116 122 ▲6 Coquard Bryan Cofidis 3:06:53
117 125 ▲8 Cobo Iván Equipo Kern Pharma 3:08:01
118 116 ▼2 Ermakov Roman Bahrain – Victorious 3:08:11
119 117 ▼2 Gogl Michael Alpecin – Premier Tech 3:08:45
120 118 ▼2 Fernández Sinuhé Burgos Burpellet BH 3:09:07
121 127 ▲6 Oliveira Ivo UAE Team Emirates – XRG 3:10:19
122 111 ▼11 van Bekkum Darren XDS Astana Team 3:11:32
123 121 ▼2 Elosegui Iñigo Equipo Kern Pharma 3:12:50
124 119 ▼5 de Jong Timo Team Picnic PostNL 3:14:53
125 126 ▲1 MacKellar Alastair EF Education – EasyPost 3:16:00
126 135 ▲9 Covi Alessandro Team Jayco AlUla 3:17:02
127 136 ▲9 Van den Bossche Fabio Soudal Quick-Step 3:18:06
128 128 – Aular Orluis Movistar Team 3:19:52
129 129 – Sütterlin Jasha Team Jayco AlUla 3:21:32
130 134 ▲4 Le Gac Olivier Groupama – FDJ United 3:25:30
131 123 ▼8 Dainese Alberto Soudal Quick-Step 3:25:46
132 124 ▼8 Moscon Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe 3:25:58
133 132 ▼1 Chamberlain Oscar Decathlon CMA CGM Team 3:27:02
134 137 ▲3 Tiller Rasmus Uno-X Mobility 3:29:09
135 130 ▼5 Braet Vito Lotto Intermarché 3:33:19
136 131 ▼5 Thornley Callum Red Bull – BORA – hansgrohe 3:34:03
137 133 ▼4 Martinez Juan Guillermo Team Picnic PostNL 3:35:25
138 138 – Macías César Burgos Burpellet BH 3:35:46
139 143 ▲4 De Schuyteneer Steffen Lotto Intermarché 3:42:08
140 139 ▼1 Renard Alexis Cofidis 3:42:53
141 142 ▲1 Govekar Matevž Bahrain – Victorious 3:44:48
142 140 ▼2 Double Paul Team Jayco AlUla 3:46:33
143 141 ▼2 Brustenga Marc Equipo Kern Pharma 3:47:08
144 144 – Hellemose Asbjørn Team Jayco AlUla 3:54:39
145 145 – Meeus Jordi Red Bull – BORA – hansgrohe 4:00:03
146 147 ▲1 Novak Domen UAE Team Emirates – XRG 4:01:52
147 146 ▼1 Rouland Louis Cofidis 4:03:07
148 148 – Hayter Ethan Soudal Quick-Step 4:03:09
149 149 – Roosen Timo Team Picnic PostNL 4:23:45
150 150 – Sunekær Norsgaard Mathias Lidl – Trek 4:57:50