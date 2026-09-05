Classifica Vuelta a España 2026, quattordicesima tappa: Mas rafforza la maglia roja, Galla sorpassa Roglic

La quattordicesima tappa della Vuelta di Spagna proponeva l’arrivo in salita a Sierra de La Pandera (11,8 chilometri al 7,5% di pendenza media). I fuggitivi di giornata si sono giocati la vittoria di tappa, mentre gli uomini in lizza per il podio finale di Madrid si sono affrontati a viso aperto in montagna e non sono mancati i colpi di scena, con un rilevante scossone in graduatoria.

Lo spagnolo Enric Mas e l’austriaco Felix Gall si sono marcati, mentre lo sloveno Primoz Roglic ha perso terreno. L’iberico della Movistar svetta in maglia roja con un vantaggio di 2’06” su Gall, che ha scavalcato Roglic, ora terzo a 2’10” dalla vetta. Sono ormai lontanissimi l’ecuadoriano Richard Carapaz (quarto a 4’24”), il britannico Oscar Onley (quinto a 5’44”), lo sloveno Jakob Omrzel (sesto a 6’14”) e il danese Mattias Skjelmose (settimo a 6’49”).

Di seguito la classifica generale della Vuelta di Spagna al termine della quattordicesima tappa. Domani (domenica 16 settembre) andrà in scena la quindicesima frazione: 190 km da Palma del Rio a Cordoba, lungo un tracciato mosso e ricco di saliscendi, ma senza rilevanti difficoltà altimetriche che possano stuzzicare la fantasia degli uomini in lotta per le posizioni che contano nella graduatoria.

CLASSIFICA VUELTA DI SPAGNA 2026 (dopo la quattordicesima tappa)

1 1 – Mas Enric Movistar Team 20 22″ 49:28:12

2 3 ▲1 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 8″ 2:06

3 2 ▼1 Roglič Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 2:10

4 4 – Carapaz Richard EF Education – EasyPost 4:24

5 5 – Onley Oscar Netcompany INEOS 10″ 5:44

6 6 – Omrzel Jakob Bahrain – Victorious 10″ 6:14

7 7 – Skjelmose Mattias Lidl – Trek 2″ 6:49

8 11 ▲3 Rodríguez Cristián XDS Astana Team 12″ 7:01

9 10 ▲1 Berthet Clément Groupama – FDJ United 2″ 7:19

10 8 ▼2 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 8:55