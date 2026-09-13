Ciclismo
Classifica Vuelta a España 2026: Enric Mas vince, Roglic e Gall sul podio. Zana in top-20
La Vuelta di Spagna 2026 si è conclusa dopo tre intense settimane di gara in giro per la penisola iberica dopo la partenza da Monaco. La frazione finale, percorsa con andatura turistica a Granada, non ha riservato sorprese ed è stato confermato il verdetto emerso dopo l’arrivo in salita di ieri. Enric Mas ha vinto la Vuelta di Spagna 2026, imponendosi per la prima volta in carriera nella classifica generale di una corsa a tappe di tre settimane.
Lo spagnolo era balzato al comando dopo l’infortunio del favoritissimo Tadej Pogacar e non ha più mollato maglia roja, salendo oggi sul gradino più alto del podio e festeggiando per la prima volta in un Grande Giro di tre settimane. L’alfiere della Movistar ha trionfato con un vantaggio di 2’15” nei confronti dello sloveno Primoz Roglic, mentre l’austriaco Felix Gall ha concluso in terza posizione con un ritardo di 2’44” dal padrone di casa.
A seguire si sono piazzati l’ecuadoriano Richard Carapaz (quarto a 6’54”), lo statunitense Sepp Kuss (quinto a 8’45”), il britannico Oscar Onley (sesto a 9’28”), lo sloveno Jakob Omrzel (settimo a 10’38”). Di seguito la classifica generale della Vuelta di Spagna 2026 dopo la naturale conclusione dell’evento.
CLASSIFICA FINALE VUELTA DI SPAGNA 2026
1 1 – Mas Enric Movistar Team 1100 400 22″ 73:52:55
2 2 – Roglič Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 885 290 4″ 2:15
3 3 – Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 750 240 8″ 2:44
4 4 – Carapaz Richard EF Education – EasyPost 600 220 6:54
5 5 – Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 495 200 8:45
6 6 – Onley Oscar Netcompany INEOS 415 190 10″ 9:28
7 7 – Omrzel Jakob Bahrain – Victorious 340 180 10″ 10:38
8 8 – Rodríguez Cristián Groupama – FDJ United 285 170 2″ 11:41
9 9 – Berthet Clément XDS Astana Team 235 160 12″ 11:59
10 10 – Tejada Harold XDS Astana Team 180 150 12:51
11 11 – Martin Guillaume Groupama – FDJ United 155 140 4″ 20:14
12 12 – Bisiaux Léo Decathlon CMA CGM Team 130 130 25:03
13 13 – Skjelmose Mattias Lidl – Trek 110 120 2″ 25:43
14 14 – Aparicio Mario Burgos Burpellet BH 90 110 42:17
15 15 – Hirt Jan NSN Cycling Team 80 100 43:20
16 16 – Rodriguez Juan Felipe EF Education – EasyPost 75 90 47:56
17 17 – Buitrago Santiago Bahrain – Victorious 70 85 22″ 50:56
18 18 – Zana Filippo Soudal Quick-Step 60 80 58:44
19 19 – Svestad-Bårdseng Embret Equipo Kern Pharma 55 75 6″ 1:01:09
20 20 – Berrade Urko Netcompany INEOS 50 70 1:10:46
21 21 – Bouwman Koen Team Jayco AlUla 50 65 1:14:26
22 22 – García Pierna Raúl Movistar Team 50 60 1:16:45
23 23 – Widar Jarno Lotto Intermarché 50 55 6″ 1:18:52
24 24 – Haig Jack Netcompany INEOS 50 50 1:21:35
25 25 – Buchmann Emanuel Cofidis 50 45 1:24:50
26 26 – Johannessen Tobias Halland Uno-X Mobility 30 40 14″ 1:26:03
27 27 – Leemreize Gijs Team Picnic PostNL 30 35 1:26:27
28 28 – Pickering Finlay Team Jayco AlUla 30 30 1:29:10
29 29 – Vermaerke Kevin UAE Team Emirates – XRG 30 25 18″ 1:31:49
30 30 – Landa Mikel Soudal Quick-Step 30 20 16″ 1:36:39
31 31 – Díaz José Manuel Burgos Burpellet BH 25 20 1:44:33
32 32 – Debruyne Ramses Alpecin – Premier Tech 25 20 18″ 1:50:31
33 33 – Bilbao Pello Bahrain – Victorious 25 20 1:54:02
34 35 ▲1 Paret-Peintre Valentin Soudal Quick-Step 25 20 6″ 1:56:41
35 34 ▼1 Madouas Valentin Groupama – FDJ United 25 20 1:56:47
36 36 – Rodríguez Carlos Netcompany INEOS 25 20 1:57:52
37 37 – Nordhagen Jørgen Team Visma | Lease a Bike 25 20 2:00:41
38 38 – Scotson Callum Decathlon CMA CGM Team 25 20 2:03:02
39 39 – Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 25 20 2:07:42
40 40 – Konrad Patrick Lidl – Trek 25 20 2:08:19
41 41 – Warbasse Larry Tudor Pro Cycling Team 20 20 4″ 2:10:02
42 43 ▲1 Miquel Pau Bahrain – Victorious 20 20 6″ 2:13:01
43 42 ▼1 Mulubrhan Henok XDS Astana Team 20 20 2:14:30
44 44 – van Aert Wout Team Visma | Lease a Bike 20 20 46″ 2:15:35
45 45 – Valter Attila Bahrain – Victorious 20 20 2:18:39
46 46 – Tuckwell Luke Red Bull – BORA – hansgrohe 20 20 2″ 2:23:51
47 47 – Vader Milan Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 20 20 2:28:23
48 48 – Wilksch Hannes Tudor Pro Cycling Team 20 20 2:28:27
49 49 – Bernard Julien Lidl – Trek 20 20 2:29:13
50 50 – Brenner Marco Tudor Pro Cycling Team 20 20 10″ 2:29:27
51 51 – Molard Rudy Groupama – FDJ United 15 20 2″ 2:33:24
52 54 ▲2 Fisher-Black Finn Red Bull – BORA – hansgrohe 15 20 2:36:23
53 56 ▲3 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 15 20 2:37:12
54 53 ▼1 Barta Will Tudor Pro Cycling Team 15 20 2:37:27
55 52 ▼3 Vansevenant Mauri Soudal Quick-Step 15 20 2:38:35
56 55 ▼1 Porter Rudy Team Jayco AlUla 10 20 2:38:50
57 58 ▲1 Thompson Reuben Lotto Intermarché 10 20 2:38:55
58 59 ▲1 Ourselin Paul Cofidis 10 20 2:39:35
59 60 ▲1 Martí Pau NSN Cycling Team 10 20 2:40:08
60 61 ▲1 Armirail Bruno Team Visma | Lease a Bike 10 20 2″ 2:40:33
61 57 ▼4 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 20 16″ 2:43:07
62 62 – Paleni Enzo Groupama – FDJ United 20 4″ 2:44:58
63 64 ▲1 Laurance Axel Netcompany INEOS 20 4″ 2:46:19
64 63 ▼1 Shaw James EF Education – EasyPost 20 2:46:32
65 66 ▲1 Camprubí Marcel Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 20 2″ 2:50:55
66 65 ▼1 Kron Andreas Uno-X Mobility 20 2:51:03
67 67 – Gloag Thomas Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 20 4″ 2:53:29
68 68 – Ruiz Ibon Equipo Kern Pharma 20 2:54:03
69 69 – Rochas Rémy Groupama – FDJ United 20 2:55:00
70 70 – Calzoni Walter Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 20 2:56:58
71 71 – Kämna Lennard Lidl – Trek 20 2:57:47
72 72 – Weiss Fabian Tudor Pro Cycling Team 20 6″ 2:59:24
73 73 – Romeo Iván Movistar Team 20 3:01:28
74 75 ▲1 Alleno Clément Burgos Burpellet BH 20 3:01:55
75 77 ▲2 Tronchon Bastien Groupama – FDJ United 20 10″ 3:03:31
76 74 ▼2 Hofstetter Hugo NSN Cycling Team 20 3:03:47
77 76 ▼1 Faura José Luis Burgos Burpellet BH 20 3:05:08
78 78 – Samitier Sergio Cofidis 20 3:08:26
79 79 – Kruijswijk Steven Team Visma | Lease a Bike 20 3:08:32
80 80 – De Pestel Sander Decathlon CMA CGM Team 20 3:13:33
81 81 – Castrillo Pablo Movistar Team 20 3:14:39
82 82 – Dalby Simon Uno-X Mobility 20 3:16:53
83 83 – Albanese Vincenzo EF Education – EasyPost 20 4″ 3:19:12
84 84 – Hamilton Lucas Netcompany INEOS 20 3:20:41
85 85 – Herrada Jesús Burgos Burpellet BH 20 3:21:29
86 86 – Thalmann Roland Tudor Pro Cycling Team 20 2″ 3:22:35
87 87 – Sosa Iván Ramiro Equipo Kern Pharma 20 3:24:24
88 88 – Vermeersch Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe 20 3:29:09
89 89 – Craps Lars Lotto Intermarché 20 3:29:12
90 90 – Canal Carlos Movistar Team 20 3:30:08
91 91 – Almeida João UAE Team Emirates – XRG 20 3:30:16
92 92 – Romele Alessandro XDS Astana Team 20 20″ 3:31:07
93 93 – Mosca Jacopo Lidl – Trek 20 3:37:51
94 94 – Gogl Michael Alpecin – Premier Tech 20 2″ 3:40:20
95 96 ▲1 Moniquet Sylvain Cofidis 20 3:43:18
96 95 ▼1 Wandahl Frederik Red Bull – BORA – hansgrohe 20 3:44:17
97 97 – Dversnes Lavik Fredrik Uno-X Mobility 20 3:45:26
98 98 – Glivar Gal Alpecin – Premier Tech 20 3:46:27
99 99 – Oliveira Ivo UAE Team Emirates – XRG 20 3:46:43
100 102 ▲2 Rota Lorenzo Lotto Intermarché 20 3:48:44
101 100 ▼1 Azparren Xabier Mikel Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 20 3:48:45
102 101 ▼1 Paasschens Mathijs Bahrain – Victorious 20 3:48:51
103 103 – Wenzel Mats Equipo Kern Pharma 20 3:50:54
104 104 – Rafferty Darren EF Education – EasyPost 20 3:55:15
105 106 ▲1 de la Cruz David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 20 3:57:34
106 108 ▲2 Cort Magnus Uno-X Mobility 20 10″ 3:58:30
107 105 ▼2 Schultz Nick NSN Cycling Team 20 3:58:53
108 110 ▲2 Brennan Matthew Team Visma | Lease a Bike 20 62″ 4:00:02
109 111 ▲2 Tjøtta Martin Uno-X Mobility 20 4:00:30
110 109 ▼1 Arcas Jorge Movistar Team 20 4:00:31
111 107 ▼4 van Bekkum Darren XDS Astana Team 20 4:01:08
112 112 – Nys Thibau Lidl – Trek 20 8″ 4:06:27
113 114 ▲1 Cobo Iván Equipo Kern Pharma 20 4:08:21
114 113 ▼1 Chamberlain Oscar Decathlon CMA CGM Team 20 4:08:22
115 115 – Elosegui Iñigo Equipo Kern Pharma 20 4:11:57
116 116 – Fernández Sinuhé Burgos Burpellet BH 20 6″ 4:14:13
117 119 ▲2 Coquard Bryan Cofidis 20 26″ 4:15:29
118 117 ▼1 Steinhauser Georg EF Education – EasyPost 20 4:16:16
119 118 ▼1 Ermakov Roman Bahrain – Victorious 20 4:16:27
120 120 – de Jong Timo Team Picnic PostNL 20 4:24:01
121 121 – Moscon Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe 20 4:24:15
122 122 – Aular Orluis Movistar Team 20 4:25:11
123 124 ▲1 MacKellar Alastair EF Education – EasyPost 20 4:26:34
124 123 ▼1 Sütterlin Jasha Team Jayco AlUla 20 8″ 4:26:39
125 127 ▲2 Covi Alessandro Team Jayco AlUla 20 4:29:00
126 126 – Tiller Rasmus Uno-X Mobility 20 4:29:51
127 128 ▲1 Van den Bossche Fabio Soudal Quick-Step 20 4:32:17
128 125 ▼3 Thornley Callum Red Bull – BORA – hansgrohe 20 4:32:20
129 129 – Martinez Juan Guillermo Team Picnic PostNL 20 4:34:08
130 131 ▲1 Dainese Alberto Soudal Quick-Step 20 4:38:17
131 130 ▼1 Le Gac Olivier Groupama – FDJ United 20 4:41:40
132 133 ▲1 Braet Vito Lotto Intermarché 20 4″ 4:48:14
133 132 ▼1 Macías César Burgos Burpellet BH 20 4:48:46
134 135 ▲1 Rouland Louis Cofidis 20 4:55:04
135 134 ▼1 De Schuyteneer Steffen Lotto Intermarché 20 4:56:43
136 136 – Brustenga Marc Equipo Kern Pharma 20 4:58:26
137 137 – Govekar Matevž Bahrain – Victorious 20 5:01:15
138 138 – Hellemose Asbjørn Team Jayco AlUla 20 5:13:22
139 139 – Hayter Ethan Soudal Quick-Step 20 18″ 5:17:18
140 140 – Novak Domen UAE Team Emirates – XRG 20 5:22:08
141 141 – Meeus Jordi Red Bull – BORA – hansgrohe 20 20″ 5:24:31
142 142 – Sunekær Norsgaard Mathias Lidl – Trek 20 6:15:51