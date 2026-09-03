Ciclismo
Classifica Vuelta a España 2026: Enric Mas allunga in testa, Roglic a quasi 2′
La dodicesima tappa della Vuelta di Spagna 2026 proponeva l’arrivo in salita a Calar Alto (17 km al 5,6% di pendenza media), dopo aver affrontato il Collado Garcia (18,8 al 2,4%) e l’Alto de Velefique (13,1 km al 7,1%). I fuggitivi di giornata sono riusciti ad avere ragione, mentre dietro si è infiammata la lotta tra gli uomini in lotta per la conquista della classifica generale e per i piazzamenti nobili nella terza corsa a tappe di tre settimane di questa stagione.
Lo spagnolo Enric Mas ha allungato quando mancavano una dozzina di chilometri al traguardo ed è riuscito a distanziare lo sloveno Primoz Roglic e l’austriaco Felix Gall, guadagnando secondi molti importanti e rafforzando così la maglia roja di leader della classifica generale, ponendosi in una situazione di acclarata situazione di vantaggio in vista del weekend e dell’ultima settimana di gara in terra iberica.
L’alfiere della Movistar può fare affidamento su un margine di 1’45” sullo sloveno Primoz Roglic, 2’06” sull’austriaco Felix Gall, 3’53” sull’ecuadoriano Richard Carapaz, 4’29” sul britannico Oscar Onley.
Di seguito la classifica generale della Vuelta di Spagna 2026 al termine della dodicesima tappa. Domani (venerdì 4 settembre) andrà in scena la tredicesima frazione: 193 km da Almunecar a Loja, prevista la salita di Puerto de Granada (6,5 km al 6,2%) a una quarantina di chilometri al traguardo.
CLASSIFICA VUELTA DI SPAGNA 2026 (dopo la dodicesima tappa)
1 1 – Mas Enric Movistar Team 20 22″ 40:31:51
2 2 – Roglič Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 1:45
3 3 – Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 8″ 2:06
4 5 ▲1 Carapaz Richard EF Education – EasyPost 3:53
5 4 ▼1 Onley Oscar Netcompany INEOS 10″ 4:29
6 10 ▲4 Omrzel Jakob Bahrain – Victorious 10″ 4:59
7 6 ▼1 Skjelmose Mattias Lidl – Trek 2″ 7:42
8 7 ▼1 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 7:58
9 9 – Mühlberger Gregor Decathlon CMA CGM Team 8:27
10 8 ▼2 Tejada Harold XDS Astana Team 8:33
11 11 – Berthet Clément Groupama – FDJ United 13:21
12 13 ▲1 Rodríguez Cristián XDS Astana Team 13:29
13 15 ▲2 Bisiaux Léo Decathlon CMA CGM Team 16:08
14 16 ▲2 Riccitello Matthew Decathlon CMA CGM Team 19:25
15 12 ▼3 Widar Jarno Lotto Intermarché 6″ 20:21
16 14 ▼2 Martin Guillaume Groupama – FDJ United 24:18
17 17 – Rodriguez Juan Felipe EF Education – EasyPost 25:56
18 20 ▲2 Pickering Finlay Team Jayco AlUla 30:05
19 26 ▲7 Buitrago Santiago Bahrain – Victorious 10″ 40:19
20 22 ▲2 Hirt Jan NSN Cycling Team 41:52
21 23 ▲2 Aparicio Mario Burgos Burpellet BH 42:48
22 25 ▲3 García Pierna Raúl Movistar Team 44:01
23 19 ▼4 Zana Filippo Soudal Quick-Step 46:59
24 21 ▼3 Svestad-Bårdseng Embret Netcompany INEOS 48:15
25 24 ▼1 Johannessen Tobias Halland Uno-X Mobility 6″ 49:05
26 18 ▼8 Debruyne Ramses Alpecin – Premier Tech 4″ 49:44
27 34 ▲7 Berrade Urko Equipo Kern Pharma 6″ 50:36
28 27 ▼1 Buchmann Emanuel Cofidis 53:15
29 31 ▲2 Haig Jack Netcompany INEOS 53:49
30 29 ▼1 Bouwman Koen Team Jayco AlUla 58:41
31 30 ▼1 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL 59:25
32 40 ▲8 Bilbao Pello Bahrain – Victorious 1:04:41
33 32 ▼1 Madouas Valentin Groupama – FDJ United 1:05:56
34 38 ▲4 Scotson Callum Decathlon CMA CGM Team 1:06:21
35 33 ▼2 Rodríguez Carlos Netcompany INEOS 1:09:36
36 35 ▼1 Konrad Patrick Lidl – Trek 1:11:43
37 65 ▲28 Díaz José Manuel Burgos Burpellet BH 1:15:30
38 64 ▲26 Tuckwell Luke Red Bull – BORA – hansgrohe 2″ 1:15:47
39 43 ▲4 Landa Mikel Soudal Quick-Step 1:17:07
40 72 ▲32 Lutsenko Alexey NSN Cycling Team 8″ 1:17:39
41 44 ▲3 Valter Attila Bahrain – Victorious 1:18:15
42 28 ▼14 Sivakov Pavel UAE Team Emirates – XRG 4″ 1:19:14
43 78 ▲35 Vansevenant Mauri Soudal Quick-Step 1:20:32
44 54 ▲10 Brenner Marco Tudor Pro Cycling Team ,,
45 42 ▼3 van Aert Wout Team Visma | Lease a Bike 26″ 1:22:12
46 59 ▲13 Mulubrhan Henok XDS Astana Team 1:24:00
47 45 ▼2 Hofstetter Hugo NSN Cycling Team 1:24:02
48 36 ▼12 Vader Milan Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 1:24:35
49 39 ▼10 Warbasse Larry Tudor Pro Cycling Team 4″ 1:25:05
50 46 ▼4 Dunbar Eddie Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 2″ 1:25:21
51 49 ▼2 Paret-Peintre Valentin Soudal Quick-Step 1:25:55
52 53 ▲1 Laurance Axel Netcompany INEOS 1:27:56
53 41 ▼12 Molard Rudy Groupama – FDJ United 1:28:04
54 52 ▼2 Kämna Lennard Lidl – Trek 1:29:27
55 37 ▼18 Camprubí Marcel Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 2″ 1:30:24
56 76 ▲20 Rochas Rémy Groupama – FDJ United 1:31:18
57 69 ▲12 Albanese Vincenzo EF Education – EasyPost 4″ 1:31:57
58 47 ▼11 Gloag Thomas Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 1:32:12
59 58 ▼1 Kron Andreas Uno-X Mobility 1:33:25
60 48 ▼12 Wilksch Hannes Tudor Pro Cycling Team 1:33:28
61 71 ▲10 Nordhagen Jørgen Team Visma | Lease a Bike 1:33:34
62 50 ▼12 Shaw James EF Education – EasyPost 1:34:06
63 51 ▼12 Ruiz Ibon Equipo Kern Pharma 1:34:59
64 55 ▼9 Paleni Enzo Groupama – FDJ United 1:37:00
65 56 ▼9 Küng Stefan Tudor Pro Cycling Team 1:37:46
66 57 ▼9 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 1:37:50
67 60 ▼7 Barta Will Tudor Pro Cycling Team 1:39:27
68 103 ▲35 Vermaerke Kevin UAE Team Emirates – XRG 1:40:02
69 61 ▼8 Armirail Bruno Team Visma | Lease a Bike 2″ 1:41:19
70 80 ▲10 Thompson Reuben Lotto Intermarché 1:41:37
71 73 ▲2 Ourselin Paul Cofidis 1:42:19
72 84 ▲12 Bernard Julien Lidl – Trek 1:43:20
73 62 ▼11 Miquel Pau Bahrain – Victorious 6″ 1:43:40
74 79 ▲5 De Pestel Sander Decathlon CMA CGM Team 1:45:00
75 74 ▼1 Faura José Luis Burgos Burpellet BH 1:45:07
76 68 ▼8 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 10″ 1:45:10
77 66 ▼11 Labrosse Jordan Decathlon CMA CGM Team 4″ 1:46:01
78 77 ▼1 Dalby Simon Uno-X Mobility 1:46:39
79 83 ▲4 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 1:47:19
80 70 ▼10 Tronchon Bastien Groupama – FDJ United 10″ 1:48:14
81 63 ▼18 Canal Carlos Movistar Team 1:49:12
82 86 ▲4 Romeo Iván Movistar Team 1:49:21
83 75 ▼8 Martí Pau NSN Cycling Team 1:51:26
84 67 ▼17 Wandahl Frederik Red Bull – BORA – hansgrohe 1:51:27
85 89 ▲4 Houle Hugo Alpecin – Premier Tech 1:53:53
86 82 ▼4 Weiss Fabian Tudor Pro Cycling Team 6″ 1:54:56
87 85 ▼2 Porter Rudy Team Jayco AlUla 1:56:41
88 93 ▲5 Mosca Jacopo Lidl – Trek 1:56:50
89 96 ▲7 Craps Lars Lotto Intermarché 1:57:28
90 81 ▼9 Nys Thibau Lidl – Trek 4″ 2:00:11
91 90 ▼1 Alleno Clément Burgos Burpellet BH 2:00:52
92 88 ▼4 Fisher-Black Finn Red Bull – BORA – hansgrohe 2:01:24
93 91 ▼2 Thalmann Roland Tudor Pro Cycling Team 2:01:42
94 94 – Samitier Sergio Cofidis 2:02:45
95 87 ▼8 Azparren Xabier Mikel Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 2:03:26
96 92 ▼4 Vermeersch Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe 2:03:54
97 97 – Rota Lorenzo Lotto Intermarché 2:05:07
98 99 ▲1 Dversnes Lavik Fredrik Uno-X Mobility 2:06:44
99 107 ▲8 Kruijswijk Steven Team Visma | Lease a Bike 2:07:14
100 101 ▲1 Schultz Nick NSN Cycling Team 2:08:32
101 102 ▲1 Glivar Gal Alpecin – Premier Tech 2:08:56
102 100 ▼2 Hamilton Lucas Netcompany INEOS 2:09:04
103 112 ▲9 Castrillo Pablo Movistar Team 2:09:55
104 98 ▼6 Arcas Jorge Movistar Team 2:11:27
105 121 ▲16 Almeida João UAE Team Emirates – XRG 2:11:57
106 104 ▼2 Romele Alessandro XDS Astana Team 6″ 2:12:53
107 108 ▲1 Fedorov Yevgeniy XDS Astana Team 2:13:20
108 110 ▲2 van Bekkum Darren XDS Astana Team 2:14:07
109 105 ▼4 Moniquet Sylvain Cofidis 2:14:31
110 115 ▲5 Herrada Jesús Burgos Burpellet BH 2:14:40
111 127 ▲16 de la Cruz David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 2:14:58
112 129 ▲17 Hamilton Chris Team Picnic PostNL 2:15:19
113 106 ▼7 Laporte Christophe Team Visma | Lease a Bike 2:17:47
114 120 ▲6 Sosa Iván Ramiro Equipo Kern Pharma 2:18:48
115 109 ▼6 Aular Orluis Movistar Team 2:19:14
116 114 ▼2 Rafferty Darren EF Education – EasyPost 2:19:56
117 116 ▼1 Cort Magnus Uno-X Mobility 6″ 2:20:47
118 117 ▼1 Calzoni Walter Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 2:20:59
119 113 ▼6 Brennan Matthew Team Visma | Lease a Bike 30″ 2:23:07
120 122 ▲2 de Jong Timo Team Picnic PostNL 2:24:33
121 118 ▼3 Coquard Bryan Cofidis 18″ 2:25:07
122 125 ▲3 Elosegui Iñigo Equipo Kern Pharma 2:25:35
123 126 ▲3 Kretschy Moritz NSN Cycling Team 2:26:25
124 124 – Wenzel Mats Equipo Kern Pharma 2:26:48
125 128 ▲3 Tjøtta Martin Uno-X Mobility 2:27:00
126 123 ▼3 Steinhauser Georg EF Education – EasyPost 2:30:22
127 134 ▲7 Ermakov Roman Bahrain – Victorious 2:30:53
128 137 ▲9 Paasschens Mathijs Bahrain – Victorious 2:32:18
129 131 ▲2 Gogl Michael Alpecin – Premier Tech 2″ 2:33:06
130 130 – Dainese Alberto Soudal Quick-Step 2:34:11
131 132 ▲1 Thornley Callum Red Bull – BORA – hansgrohe 2:35:20
132 133 ▲1 Braet Vito Lotto Intermarché 2:35:54
133 136 ▲3 Van den Bossche Fabio Soudal Quick-Step 2:37:11
134 140 ▲6 Covi Alessandro Team Jayco AlUla 2:38:14
135 139 ▲4 MacKellar Alastair EF Education – EasyPost 2:38:46
136 141 ▲5 Le Gac Olivier Groupama – FDJ United 2:39:34
137 135 ▼2 Meeus Jordi Red Bull – BORA – hansgrohe 14″ 2:40:28
138 146 ▲8 Tiller Rasmus Uno-X Mobility 2:41:50
139 144 ▲5 Govekar Matevž Bahrain – Victorious 2:43:08
140 148 ▲8 Cobo Iván Equipo Kern Pharma 2:43:50
141 149 ▲8 Moscon Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe 2:44:22
142 142 – Renard Alexis Cofidis 2:45:15
143 143 – Macías César Burgos Burpellet BH 2:45:30
144 150 ▲6 Fernández Sinuhé Burgos Burpellet BH 2:45:42
145 145 – Busatto Francesco Alpecin – Premier Tech 2:47:18
146 147 ▲1 Double Paul Team Jayco AlUla 2:48:59
147 151 ▲4 Sütterlin Jasha Team Jayco AlUla 4″ 2:49:15
148 154 ▲6 Brustenga Marc Equipo Kern Pharma 2:49:43
149 155 ▲6 Martinez Juan Guillermo Team Picnic PostNL 2:50:08
150 156 ▲6 Chamberlain Oscar Decathlon CMA CGM Team 2:52:11
151 152 ▲1 De Schuyteneer Steffen Lotto Intermarché 2:54:53
152 153 ▲1 Hayter Ethan Soudal Quick-Step 18″ 2:55:06
153 157 ▲4 Roosen Timo Team Picnic PostNL 2:58:06
154 159 ▲5 Oliveira Ivo UAE Team Emirates – XRG 3:00:17
155 162 ▲7 Hellemose Asbjørn Team Jayco AlUla 3:01:08
156 158 ▲2 Peace Oliver Team Picnic PostNL 3:01:27
157 161 ▲4 Rouland Louis Cofidis 3:05:29
158 163 ▲5 Novak Domen UAE Team Emirates – XRG 3:10:14
159 166 ▲7 Sentjens Sente Alpecin – Premier Tech 3:29:46
160 165 ▲5 Sunekær Norsgaard Mathias Lidl – Trek 3:30:40