MotoGP
Classifica Moto3 2026: Quiles domina, +107 su Almansa. Nono Bertelle
CLASSIFICA MOTO3 2026
1 QUILES Maximo SPA 281
2 ALMANSA David SPA 174
3 CARPE Alvaro SPA 159
4 URIARTE Brian SPA 154
5 MORELLI Marco ARG 138
6 PERRONE Valentin ARG 114
7 PRATAMA Veda INA 97
8 DANISH Hakim MAL 94
9 BERTELLE Matteo ITA 84
10 SALMELA Rico FIN 70
11 CRUCES Adrian SPA 64
12 KELSO Joel AUS 62
13 PINI Guido ITA 59
14 FERNANDEZ Adrian SPA 59
15 ESTEBAN Joel SPA 59
16 O’GORMAN Casey IRL 59
17 MUÑOZ David SPA 52
18 O’SHEA Eddie GBR 52
19 RIOS Jesus SPA 49
20 OGDEN Scott GBR 29
21 YAMANAKA Ryusei JPN 25
22 GONZALEZ David SPA 7
23 URIARTE Marcos SPA 6
24 BUCHANAN Cormac NZE 5
25 RAMMERSTORFER Leo AUT 4
26 MITANI Zen JPN 2
27 MOODLEY Ruche RSA 1
28 SINGHAPONG Kiattisak THA 1
29 CARRARO Nicola ITA 0
30 ABRUZZO Leonardo ITA 0
31 GUTIERREZ Eduardo SPA 0