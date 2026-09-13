MotoGP
Classifica Moto2 2026: Gonzalez in testa, Vietti in settima posizione
CLASSIFICA MOTO2 2026
1 GONZALEZ Manuel SPA 232.5
2 GUEVARA Izan SPA 185
3 ORTOLA Ivan SPA 157.5
4 AGIUS Senna AUS 149
5 ALONSO David COL 139
6 HOLGADO Daniel SPA 137
7 VIETTI Celestino ITA 123
8 SALAC Filip CZE 108
9 LOPEZ Alonso SPA 100.5
10 VEIJER Collin NED 75.5
11 MUÑOZ Daniel SPA 63
12 ESCRIG Alex SPA 63
13 ARBOLINO Tony ITA 53.5
14 BALTUS Barry BEL 52
15 ROBERTS Joe USA 43
16 HUERTAS Adrian SPA 37
17 ÖNCÜ Deniz TUR 31.5
18 RUEDA Jose Antonio SPA 27
19 SASAKI Ayumu JPN 19 213.5
20 FERRANDEZ Alberto SPA 17.5
21 LUNETTA Luca ITA 17
22 FURUSATO Taiyo JPN 15
23 CANET Aron SPA 14.5
24 VD GOORBERGH Zonta NED 12
25 GARCIA Sergio SPA 11
26 PIQUERAS Angel SPA 4
27 AJI Mario INA 3
28 RAMIREZ Marcos SPA 0
29 ORRADRE Unai SPA 0
30 NAVARRO Jorge SPA 0
31 ZURUTUZA Xabi SPA 0
32 FOGGIA Dennis ITA 0
33 ROULSTONE Jacob AUS 0
34 PAWELEC Milan POL 0