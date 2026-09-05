Classifica Mondiale Superbike 2026: Nicolò Bulega lanciato verso il titolo

Il Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Ogni evento prevede la disputa di gara-1, Superpole Race, gara-2: tre sfide in tutti i fine settimana sulle piste, che renderanno il campionato decisamente appassionante e molto ricco. Di seguito la classifica del Mondiale Superbike.

CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE

1 Nicolò Bulega Aruba.it Racing – Ducati 516

2 Iker Lecuona Aruba.it Racing – Ducati 378

3 Yari Montella Barni Spark Racing Team 224

4 Alex Lowes bimota by Kawasaki Racing Team 193

5 Sam Lowes ELF Marc VDS Racing Team 193

6 Axel Bassani bimota by Kawasaki Racing Team 162

7 Lorenzo Baldassarri Team Goeleven 155

8 Garrett Gerloff Kawasaki WorldSBK Team 117

9 Alvaro Bautista Barni Spark Racing Team 109

10 Miguel Oliveira ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 106

11 Andrea Locatelli Pata Maxus Yamaha 103

12 Alberto Surra Motocorsa Racing 103

13 Xavi Vierge Pata Maxus Yamaha 86

14 Tarran Mackenzie MGM Optical Express Racing 81

15 Thomas Bridewell Superbike Advocates 59

16 Danilo Petrucci ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 51

17 Remy Gardner GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team 45

18 Stefano Manzi GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team 34

19 Michael van der Mark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 23

20 Somkiat Chantra Honda HRC 8

21 Tetsuta Nagashima Honda HRC 7

22 Jonathan Rea Honda HRC 6

23 Bahattin Sofuoglu Motoxracing WorldSBK Team 4

24 Mattia Rato Motoxracing WorldSBK Team 2

25 Ryan Vickers Honda HRC 1