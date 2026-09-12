MotoGP
Classifica Mondiale MotoGP 2026: Marquez a -14 da Martin, Bezzecchi terzo a -22
Jorge Martin si conferma al comando della classifica del Mondiale MotoGP 2026 al termine della Sprint del GP di San Marino, con la consueta gara breve che si è disputata sulla distanza dei 13 giri del circuito di Misano, valida per la quattordicesima tappa stagionale del calendario di MotoGP.
Jorge Martin svetta in testa alla graduatoria con 263 punti, mentre Marc Marquez si trova a 14 punti di ritardo dal leader, consolidandosi in seconda posizione con 249, invece Marco Bezzecchi resta in terza posizione a -22 dalla vetta.
CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP 2026
1 Jorge Martin 263
2 Marc Marquez 249
3 Marco Bezzecchi 241
4 Fabio Di Giannantonio 214
5 Ai Ogura 203
6 Pedro Acosta 193
7 Raul Fernandez 189
8 Francesco Bagnaia 143
9 Alex Marquez 133
10 Fermin Aldeguer 92
11 Luca Marini 89
12 Enea Bastianini 84
13 Brad Binder 78
14 Diogo Moreira 64
15 Fabio Quartararo 55
16 Franco Morbidelli 53
17 Johann Zarco 36
18 Joan Mir 33
19 Jack Miller 28
20 Alex Rins 24
21 Toprak Razgatlioglu 14
22 Maverick Viñales 10
23 Iker Lecuona 9
24 Augusto Fernandez 6
25 Pol Espargaro 3