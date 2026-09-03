Golf, classifica corta all’Omega European Masters: il cinese Ashun Wu comanda dopo il primo giro

È il cinese Ashun Wu, autore di un giro in -7 (4 birdie sulle prime 9 e 3 sulle seconde), a prendere la vetta provvisoria dell’Omega European Masters, secondo appuntamento delle “back 9” che si sta disputando a Crans Montana, in Svizzera. In uno dei teatri più iconici dell’intera programmazione europea, l’asiatico ha staccato, grazie ad un bogey-free-round, 5 golfisti appaiati a -6: il britannico Todd Clements; il tedesco Nicolai Von Dellinghsausen; l’indianao Shubankar Sharma; lo spagnolo Angel Ayora e il sudafricano Thriston Lawrence (vincitore qui l’anno scorso e, dunque, defending champion).

La classifica, al Crans-Sur-Sierre Golf Club, è, tuttavia molto corta con altri 5 giocatori che chiudono la top 10 in T7. Tra questi anche l’iberico Eugenio Chacarra, autore di un importante exploit tra la scorsa e l’attuale stagione golfistica. Appena dietro, invece, Patrick Reed, uno dei maggiori favoriti questa settimana nel cantone Vallese. Lo statunitense si trova a -4 in T12 insieme a ben 13 altri professionisti.

Ad un colpo dalla top 15 anche Francesco Laporta e Stefano Mazzoli, i due migliori azzurri fin qui in terra elvetica. Il pugliese ha chiuso con 5 birdie e 2 bogey mentre il milanese con ben 7 birdie e 4 bogey per un totale di -3 e una T26. Sotto par a Crans anche Paratore, Manassero e Migliozzi, tutti e tre a -2 in T43 insieme, tra gli altri, ai fratelli Hojgaard, Marco Penge e Matt Wallace.

Fanali di coda per il momento Gregorio De Leo, Filippo Celli ed Edoardo Molinari per quanto riguarda la compagine azzurra. I 3 golfisti si sono piazzati rispettivamente in pari al par in T90, in +2 in T130 e a +1 in T111.