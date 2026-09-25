Classifica America’s Cup, regate preliminari 2026: Luna Rossa in testa dopo la prima giornata

Luna Rossa si è distinta nella prima giornata dedicata alle regate preliminari di America’s Cup: dopo un paio di ore caratterizzate da continui rinvii a causa del vento troppo leggero, l’equipaggio italiano ha fatto la voce grossa nelle due prove che si sono disputate in chiusura di pomeriggio, quando la brezza si è alzata e ha permesso agli scafi di volare sui foil nelle acque di Napoli, all’ombra del Vesuvio, in uno scenario davvero unico al mondo.

I timonieri Peter Burling e Marco Gradoni hanno chiuso la prima regata al secondo posto e hanno vinto la seconda, issandosi al comando della classifica generale con 19 punti. Il sodalizio tricolore può fare affidamento su cinque lunghezze di vantaggio nei confronti di Team Zealand (un quinto e un terzo posto) e degli statunitensi di ARC Team USA (vincitori della prima regata e poi settimi nella seconda).

Quarto posto per l’equipaggio Women & Youth di Luna Rossa, a pari punti con i britannici di Cobham-Ultra GB2, mentre sono più attardati gli svizzeri di Alinghi (nonostante la seconda piazza nella seconda prova), New Zealand Women & Youth, GB1 e i francesi di La Roche-Posay, che hanno scuffiato in gara-2 e non sono giunti al traguardo. Di seguito la classifica delle regate preliminari di America’s Cup a Napoli dopo la prima giornata.

CLASSIFICA REGATE PRELIMINARI AMERICA’S CUP

1. Luna Rossa (Italia) 19 punti

2. Emirates Team New Zealand (Nuova Zelanda) 14 punti

3. ARC Team USA (USA) 14 punti

4. Luna Rossa – Women & Youth (Italia) 13 punti

5. Cobham-Ultra GB2 – Women & Youth (Gran Bretagna) 13 punti

6. Tudor Team Alinghi (Svizzera) 11 punti

7. Emirates Team NZ – Women & Youth (Nuova Zelanda) 11 punti

8. GB1 (Gran Bretagna) 6 punti

9. La Roche-Posay Racing Team (Francia) 5 punti