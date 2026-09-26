Classifica America’s Cup, regate preliminari 2026: Luna Rossa al comando dopo la seconda giornata

Luna Rossa si è distinta nella seconda giornata dedicata alle regate preliminari di America’s Cup: nelle acque di Napoli si sono disputate ben quattro prove (se ne è recuperata una non andata in scena ieri, quando il vento leggero ha costretto a un continuo rinvio dell’evento) e l’equipaggio tricolore ha collezionato una vittoria, una sesta piazza, un secondo posto e una terza posizione. I padroni di casa hanno così difeso in maniera perentoria la vetta della classifica generale.

I timonieri Peter Burling e Marco Gradoni hanno dimostrato una acclarata superiorità nei confronti dell’intera concorrenza e si sono issati al comando della classifica generale con 51 punti. Il sodalizio tricolore può fare affidamento su otto lunghezze di vantaggio nei confronti di Team Zealand e ben tredici sugli svizzeri di Alinghi, scivolati un po’ indietro nelle ultime due prove del sabato pomeriggio.

Quarto posto per l’equipaggio Women & Youth di Luna Rossa, a quota 35 punti e con una lunghezza di margine sugli statunitensi di ARC Team USA, mentre sono più attardati i francesi di La Roche-Posay, vincitori della sesta regata e incappati in una scuffia nella quinta, quando erano ormai lanciati verso il successo. Di seguito la classifica delle regate preliminari di America’s Cup a Napoli dopo la seconda giornata.

CLASSIFICA REGATE PRELIMINARI AMERICA’S CUP

1. Luna Rossa (Italia) 51 punti

2. Emirates Team New Zealand (Nuova Zelanda) 43 punti

3. Tudor Team Alinghi (Svizzera) 38 punti

4. Luna Rossa Women & Youth (Italia) 35 punti

5. ARC Team USA (USA) 34 punti

6. Emirates Team New Zealand Women & Youth (Nuova Zelanda) 32 punti

7. La Roche-Posay Racing Team (Francia) 31

8. Cobham-Ultra GB2 (Gran Bretagna) 29

9. GB1 (Gran Bretagna) 28