Ciclismo: Viktória Chladonová è campionessa del mondo under 23. Italia molto lontana

Viktória Chladonová è la nuova campionessa del mondo under 23 al femminile. La slovacca, classe 2006, ha conquistato a Montréal il titolo iridato dopo aver già chiuso al secondo posto nella stessa gara lo scorso anno, alle spalle della francese Célia Gery. Dal 2025 è già nel World Tour e ora arriva la definitiva consacrazione con la maglia arcobaleno, al termine di una gara nella quale ha saputo resistere alle accelerazioni delle rivali fino a giocarsi tutto allo sprint ristretto.

La corsa si è accesa progressivamente sul circuito canadese, caratterizzato da continui saliscendi e dalle ripetute ascese di Voie Camillien-Houde, Polytechnique e Avenue de Pagnuelo. A fare la differenza è stata soprattutto la padrona di casa Isabella Holmgren, che ha cercato in tutti i modi di evitare una volata, consapevole di non avere lo stesso spunto delle rivali. La canadese ha attaccato più volte sulle salite, riuscendo a staccare Fleur Moors, ma Chladonová non ha mai perso la sua ruota. Nel finale le due hanno preso il largo insieme, arrivando ad avere 40 secondi sul gruppo delle inseguitrici.

Holmgren ha continuato a forzare anche negli ultimi chilometri, provando ancora a liberarsi della slovacca sulle rampe finali e in discesa. Chladonová, però, ha risposto colpo su colpo e ha conservato le energie necessarie per lo sprint conclusivo. La canadese ha lanciato lunghissima la volata, ma la slovacca è riuscita a passarla e a conquistare l’oro. Terza la già citata Moors, che ha regolato un drappello a 33” dalla coppia al comando.

In casa Italia, proseguono le difficoltà in questa categoria (in cinque edizioni mai un’azzurra sul podio). Il capitano Eleonora Ciabocco ha provato a rimanere con le migliori dopo una stagione resa complicata dai problemi fisici. L’azzurra ha lottato fino a quando, nel penultimo giro, è arrivato il momento di difficoltà che l’ha fatta staccare dal gruppo di testa, per poi chiudere in quattordicesima piazza.