Ciclismo su pista, i Mondiali si allargano: arrivano le gare di mezzofondo. Cosa sono le “stayer”

Le gare di mezzofondo faranno il proprio ingresso ai Mondiali di ciclismo su pista: questa è la novità annunciata dall’UCI nel corso della settimana iridata su strada in corso di svolgimento a Montecarlo. A partire dall’edizione che si disputerà in Alta Savoia (Francia) nel 2027, la manifestazione riabbraccerà le cosiddette “stayer”, che avevano fatto parte del programma maschile dal 1895 al 1994, prima di essere messe ai margini del panorama internazionale per oltre trent’anni.

In questa gara ogni ciclista corre alle spalle di una motocicletta, che viene guidata da un pilota in posizione eretta e che può raggiungere anche i 90 km/h. Gli atleti in bicicletta possono dunque beneficiare di una scia importante, in modo da guadagnare in termini di velocità. Si tratta di una reintroduzione per gli uomini e di una assoluta novità per il settore femminile.

Le gare di stayer, insieme a quelle con il derny, erano state riabilitate anche dalla UEC in vista degli Europei 2027 di ciclismo su pista, che si disputeranno a Berlino (Germania) nel mese di febbraio. Due nuove gare e nuove possibilità di medaglie nei grandi eventi internazionali, ma non alle Olimpiadi: le gare di stayer non faranno parte del programma di Los Angeles 2028.