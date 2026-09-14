Ciclismo
Ciclismo, pronta l’Italia per i Mondiali 2026. Effettuati gli ultimi tagli
Entra nel vivo il countdown in vista dei Campionati Mondiali di ciclismo su strada 2026, che si terranno a Montreal dal 20 al 27 settembre. L’Italia si presenterà alla rassegna iridata con una delegazione di 38 atleti tra gare Elite, Under 23 e Juniores, nel tentativo di raccogliere il maggior numero possibile di medaglie e lanciare dei segnali incoraggianti per il futuro.
Rispetto alle pre-convocazioni iniziali è stato definito dalla direzione tecnica federale il roster azzurro impegnato nelle singole specialità. Da sottolineare l’esclusione di Matteo Sobrero e Diego Ulissi dal gruppo che rappresenterà l’Italia nella prova in linea maschile dei professionisti, mentre nella cronometro verranno schierati Filippo Ganna e Matteo Sobrero.
Mattia Cattaneo si unirà a Ganna e Sobrero in occasione della frazione maschile della staffetta mista a cronometro, con il terzetto femminile che sarà formato da Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini (le due prescelte per la prova individuale) e Monica Trinca Colonel. Nella prova in linea rivedremo poi in azione Longo Borghini e Trinca Colonel, che verranno supportate da Francesca Barale, Sara Casasola, Eleonora Gasparrini, Erica Magnaldi e Silvia Persico.
Italia che correrà nella gara in linea maschile Elite con Giulio Ciccone e Giulio Pellizzari come punti di riferimento, mentre il resto della formazione è composto da Alberto Bettiol, Mattia Cattaneo, Lorenzo Mark Finn, Davide Piganzoli, Cristian Scaroni e Matteo Trentin. Di seguito la lista completa dei convocati azzurri per i Mondiali di ciclismo 2026.
CRONOMETRO
Uomini Elite – domenica 20 settembre
Filippo Ganna
Matteo Sobrero
Donne Elite – domenica 20 settembre
Vittoria Guazzini
Elisa Longo Borghini
Uomini Under 23 – lunedì 21 settembre
Alessandro Cattani
Nicolas Milesi
Donne Juniores – martedì 22 settembre
Maria Acuti
Matilde Rossignoli
Uomini Juniores – martedì 22 settembre
Patrick Pezzo Rosola
Andrea Tarallo
TEAM RELAY – martedì 22 settembre
Uomini
Mattia Cattaneo
Filippo Ganna
Matteo Sobrero
Donne
Vittoria Guazzini
Elisa Longo Borghini
Monica Trinca Colonel
PROVE IN LINEA
Uomini Juniores – giovedì 24 settembre
Enrico Balliana
Brandon Fedrizzi
Luca Gugnino
Patrick Pezzo Rosola
Guido Viero
Donne Under 23 – giovedì 24 settembre
Eleonora Ciabocco
Gaia Segato
Giada Silo
Uomini Under 23 – venerdì 25 settembre
Alessandro Cattani
Federico Lorello
Mattia Negrente
Mattia Proietti Gagliardoni
Enea Sambinello
Matteo Scalco
Donne Juniores – venerdì 25 settembre
Maria Acuti
Azzurra Ballan
Giorgia Pellizzotti
Matilde Rossignoli
Donne Elite – sabato 26 settembre
Francesca Barale
Sara Casasola
Eleonora Gasparrini
Elisa Longo Borghini
Erica Magnaldi
Silvia Persico
Monica Trinca Colonel
Uomini Elite – domenica 27 settembre
Alberto Bettiol
Mattia Cattaneo
Giulio Ciccone
Lorenzo Mark Finn
Giulio Pellizzari
Davide Piganzoli
Cristian Scaroni
Matteo Trentin