Ciclismo, pronta l’Italia per i Mondiali 2026. Effettuati gli ultimi tagli

Entra nel vivo il countdown in vista dei Campionati Mondiali di ciclismo su strada 2026, che si terranno a Montreal dal 20 al 27 settembre. L’Italia si presenterà alla rassegna iridata con una delegazione di 38 atleti tra gare Elite, Under 23 e Juniores, nel tentativo di raccogliere il maggior numero possibile di medaglie e lanciare dei segnali incoraggianti per il futuro.

Rispetto alle pre-convocazioni iniziali è stato definito dalla direzione tecnica federale il roster azzurro impegnato nelle singole specialità. Da sottolineare l’esclusione di Matteo Sobrero e Diego Ulissi dal gruppo che rappresenterà l’Italia nella prova in linea maschile dei professionisti, mentre nella cronometro verranno schierati Filippo Ganna e Matteo Sobrero.

Mattia Cattaneo si unirà a Ganna e Sobrero in occasione della frazione maschile della staffetta mista a cronometro, con il terzetto femminile che sarà formato da Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini (le due prescelte per la prova individuale) e Monica Trinca Colonel. Nella prova in linea rivedremo poi in azione Longo Borghini e Trinca Colonel, che verranno supportate da Francesca Barale, Sara Casasola, Eleonora Gasparrini, Erica Magnaldi e Silvia Persico.

Italia che correrà nella gara in linea maschile Elite con Giulio Ciccone e Giulio Pellizzari come punti di riferimento, mentre il resto della formazione è composto da Alberto Bettiol, Mattia Cattaneo, Lorenzo Mark Finn, Davide Piganzoli, Cristian Scaroni e Matteo Trentin. Di seguito la lista completa dei convocati azzurri per i Mondiali di ciclismo 2026.

CRONOMETRO

Uomini Elite – domenica 20 settembre

Filippo Ganna

Matteo Sobrero

Donne Elite – domenica 20 settembre

Vittoria Guazzini

Elisa Longo Borghini

Uomini Under 23 – lunedì 21 settembre

Alessandro Cattani

Nicolas Milesi

Donne Juniores – martedì 22 settembre

Maria Acuti

Matilde Rossignoli

Uomini Juniores – martedì 22 settembre

Patrick Pezzo Rosola

Andrea Tarallo

TEAM RELAY – martedì 22 settembre

Uomini

Mattia Cattaneo

Filippo Ganna

Matteo Sobrero

Donne

Vittoria Guazzini

Elisa Longo Borghini

Monica Trinca Colonel

PROVE IN LINEA

Uomini Juniores – giovedì 24 settembre

Enrico Balliana

Brandon Fedrizzi

Luca Gugnino

Patrick Pezzo Rosola

Guido Viero

Donne Under 23 – giovedì 24 settembre

Eleonora Ciabocco

Gaia Segato

Giada Silo

Uomini Under 23 – venerdì 25 settembre

Alessandro Cattani

Federico Lorello

Mattia Negrente

Mattia Proietti Gagliardoni

Enea Sambinello

Matteo Scalco

Donne Juniores – venerdì 25 settembre

Maria Acuti

Azzurra Ballan

Giorgia Pellizzotti

Matilde Rossignoli

Donne Elite – sabato 26 settembre

Francesca Barale

Sara Casasola

Eleonora Gasparrini

Elisa Longo Borghini

Erica Magnaldi

Silvia Persico

Monica Trinca Colonel

Uomini Elite – domenica 27 settembre

Alberto Bettiol

Mattia Cattaneo

Giulio Ciccone

Lorenzo Mark Finn

Giulio Pellizzari

Davide Piganzoli

Cristian Scaroni

Matteo Trentin