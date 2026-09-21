Ciclismo
Ciclismo, Nicolas Milesi: “Quando arrivi così vicino un po’ di rammarico resta. Il mio obiettivo era l’oro”
Nicolas Milesi festeggia la medaglia d’argento nella cronometro individuale Under 23 maschile dei Mondiali 2026 di ciclismo su strada, in corso di svolgimento a Montreal, in Canada: l’azzurrino copre i 31.3 km del tracciato in 37’33″17, battuto per 7″01 dal neerlandese Ryan Gal.
Al sito federale Milesi esprime amarezza per un titolo soltanto sfiorato: “Quando arrivi così vicino, sette secondi sono veramente pochi su una prova di questa durata, un po’ di rammarico resta. Sono contento della mia prestazione e della medaglia d’argento, ma il mio obiettivo era l’oro“.
Milesi era terzo dopo il primo intermedio, poi è diventato secondo già al secondo rilevamento: “Quest’anno sono entrato nel devo team della Ineos, dove mi trovo bene. A marzo ho vinto una cronometro all’Olympia Tour, una gara di ottimo livello per gli Under 23“.
L’azzurrino ha poi difeso la piazza d’onore fino all’arrivo: “Ho fatto anche settimo nella crono del Giro, che non era per nulla adatta alle mie caratteristiche, con diverse salite, e sono riuscito a vincere anche la gara di Poggiana con un attacco da lontano. Tenevo molto a questo appuntamento mondiale“.