Ciclismo, Mondiali 2026: la cronometro under 23 femminile va a Felicity Wilson-Haffenden

Felicity Wilson-Haffenden è la nuova campionessa del mondo under 23 a cronometro. L’australiana ha dominato la prova di Montréal, chiudendo i 27,4 chilometri in 27:40.72, alla media di circa 59,3 km/h. Dopo un primo settore gestito con grande attenzione, la vincitrice ha letteralmente cambiato ritmo nella seconda parte, costruendo un margine enorme sulle rivali e conquistando un oro nettissimo. Seconda maglia iridata in carriera, lei che aveva trionfato nel 2023 in Gran Bretagna.

La gara sembrava inizialmente poter essere molto più equilibrata, con Nienke Vinke (Paesi Bassi) davanti ai primi rilevamenti e Luca Vierstraete (Belgio) in piena lotta per il podio. Wilson-Haffenden ha però realizzato un secondo settore di altissimo livello, arrivando a guadagnare oltre 25 secondi su Vinke al secondo intermedio e chiudendo con un vantaggio di 28” sulla neerlandese. Bronzo per Vierstraete, distante 45”.

Quarta si è classificata la slovacca Viktória Chladonová, grande protagonista fino all’ultimo ma beffata dal podio per appena 89 centesimi. Quinta l’altra australiana Mackenzie Coupland, anche lei ad un soffio dalla medaglia.

Non erano schierate al via atlete azzurre. La prossima gara sarà invece quella dedicata agli uomini, sempre per la categoria under 23.