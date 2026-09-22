Ciclismo, Mondiali 2026: Benjamín Noval si prende la cronometro juniores. Quinto Patrik Pezzo Rosola

Benjamin Noval è il nuovo campione del mondo juniores a cronometro. Lo spagnolo ha realizzato una prova di assoluto livello a Montréal, chiudendo i 20,3 chilometri in 25:17.35 e conquistando la maglia iridata. Colpaccio per il figlio d’arte (il padre ha corso da professionista tra fine anni 90 ed inizio anni 2000) si lancia al meglio verso il professionismo visto che nel 2027 debutterà, a soli 18 anni, con la Netcompany INEOS.

Prova ovviamente più breve vista l’età, è stata ovviamente più equilibrata. Sfida a due: 48.163 km/h la media per Noval che è riuscito a beffare di 6” il belga Vic De Smet, quello che probabilmente era annunciato come il favoritissimo della vigilia.

Sfida per il bronzo tutta in casa Danimarca: a prendersi il terzo posto è stato Malthe Risbjerg, staccato di 17” dalla vetta, mentre a 21” è arrivato Julius Løvstrup Birkedal.

In casa Italia da considerare positiva la prova del doppio figlio d’arte Patrik Pezzo Rosola: quinto posto a 21” per l’azzurro che arriva a 5” dal podio. Più in difficoltà Andrea Tarallo, ventunesimo a 1’15”.