Ciclismo, Maria Okrucińska vince la crono tra le juniores. Ottava Rossignoli

Fa festa la Polonia nell’ultima gara dedicata alle prove contro il tempo ai Mondiali di ciclismo in corso di svolgimento a Montreal. Nella categoria juniores femminile è stata Maria Okrucińska a conquistare la maglia iridata, chiudendo con il migliore tempo di 15’17”51, percorrendo i poco più di dieci chilometri del tracciato con una media di 41.983 km/h. La polacca è reduce da una stagione veramente eccezionale e può andare a caccia anche della doppietta nella prova in linea.

Okrucińska era passata in testa già all’intermedio di metà gara, aumentando il vantaggio poi nella seconda parte, dove ha fatto la differenza rispetto a tutta la concorrenza. Medaglia d’argento per la belga Yana Decruyenaere, che ha accusato un ritardo 12”25 dalla testa della classifica, mentre il bronzo è andato alla britannica Aalia Clay, a 24”51 dalla polacca.

Sfuma per appena sette centesimi il podio per la svizzera Anja Grossmann, che termina al quarto posto. Quinta la belga Laura Five, che ha preceduto la tedesca Klara Dworatzek, staccate rispettivamente di 35 e 39 secondi dalla vetta. Settima l’americana Liliana Edwards con un ritardo di 41”87 dalla vincitrice.

La prima delle italiane è stata Matilde Rossignoli, che ha terminato la sua cronometro in ottava posizione a 41”96 dalla vetta. Una prova in crescita per l’azzurra che è andata decisamente meglio nella seconda parte del tracciato. Al contrario, invece, Maria Acuti, che è calata dopo un buon inizio, chiudendo diciassettesima ad un minuto e sette secondi da Okrucińska.