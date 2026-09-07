Ciclismo
Ciclismo, le classifiche aggiornate della Coppa Italia delle Regioni: Tommaso Dati sempre in testa alla generale
Al termine del GP Industria&Artigianato sono state rilasciate le classifiche aggiornate della Coppa Italia delle Regioni 2026 di ciclismo su strada: nella graduatoria generale resta al primo posto Tommaso Dati (Team Ukyo) con 180 punti, che precede Giulio Pellizzari (Red Bull), alla piazza d’onore a quota 164, e Davide Donati (Red Bull), sul gradino più basso del podio a quota 110.
Dopo 19 gare, quando ne mancano ancora 14 al termine della stagione, nella graduatoria a squadre guida sempre la Bardiani CSF 7 Saber, prima con 361 punti, davanti a Polti Visit Malta, seconda a quota 327, ed alla MBH Bank CSB Telecom Fort, terza con 267.
Nella classifica riservata ai giovani comanda Luca Paletti con 115 punti, il quale precede Tommaso Dati, secondo con 103, e Giulio Pellizzari, terzo con 100, mentre nella graduatoria degli scalatori svetta Giulio Pellizzari (Red Bull – Bora – Hansgrohe) con 80 punti, davanti a Nicolò Garibbo (Team Ukyo), che insegue con 50, ed Emanuele Ansaloni, in terza posizione a quota 43.
Anche nella classifica della combattività rimane in testa Giulio Pellizzari (Red Bull – Bora – Hansgrohe) con 70 punti, con Filippo Zana (Soudal Quick‑Step) secondo a quota 40, ed Emanuele Ansaloni (Team Technipes #InEmiliaRomagna Caffè Borbone) terzo con 36, infine nella graduatoria del Traguardo speciale Sicurezza condividono la vetta Davide Donati e Diego Ulissi, primi a pari merito a quota 60 punti.
CLASSIFICHE COPPA ITALIA DELLE REGIONI AL 7 SETTEMBRE
INDIVIDUALE MAGLIA BLU UNIONCAMERE
Tommaso Dati — TEAM UKYO — 180
Giulio Pellizzari — RED BULL – BORA – HANSGROHE — 164
Davide Donati — RED BULL – BORA – HANSGROHE ROOKIES — 110
Diego Ulissi — XDS ASTANA TEAM — 109
Federico Iacomoni — TEAM UKYO — 104
Gianmarco Garofoli — SOUDAL QUICK-STEP — 85
Christian Scaroni — XDS ASTANA TEAM — 76
Filippo Zana — SOUDAL QUICK-STEP — 72
Luca Paletti — BARDIANI CSF 7 SABER — 69
Antonio Tiberi — BAHRAIN VICTORIOUS — 68
CLASSIFICA A SQUADRE
BARDIANI CSF 7 SABER — 361
TEAM POLTI VISIMATALA — 327
MBH BANK CSB TELECOM FORT — 267
SOLUTION TECH NIPPO RALI — 261
GENERAL STORE – ESSEGI – F. LLI CURIA — 177
TEAM TECHNIPES #INEMILIAROMAGNA CAFFE’ FORBONE — 69
S.C. PADOVANI POLO CHERRY BANK — 69
PETROLIKE/PETROLIVE — 39
BIESSE – CARRERA – PREMAC — 22
CAMPANA IMBALLAGGI – MORBIATO – TRENTINO — 14
CLASSIFICA GIOVANI
LUCA PALETTI — BARDIANI CSF 7 SABER — 115
TOMMASO DATI — TEAM UKYO — 103
GIULIO PELLIZZARI — RED BULL – BORA – HANSGROHE — 100
FEDERICO IACOMONI — TEAM UKYO — 91
GIANMARCO GAROFOLI — SOUDAL QUICK-STEP — 75
DAVIDE DONATI — RED BULL – BORA – HANSGROHE ROOKIES — 60
SIMONE GUALDI — LOTTO INTERMARCHE’ — 50
LUDOVICO CRESCIOLI – TEAM POLTI VISIMATALA 50
RICCARDO LORELLO — S.C. PADOVANI POLO CHERRY BANK — 35
DAVIDE DE CASSAN — GENERAL STORE – ESSEGI – F.LLI CURIA — 30
CLASSIFICA SCALATORI
GIULIO PELLIZZARI — RED BULL – BORA – HANSGROHE — 80
NICOLO’ GARIBBO — TEAM UKYO — 50
EMANUELE ANSALONI — TEAM TECHNIPES #INEMILIAROMAGNA CAFFE’ BORBONE43
KEVIN PEZZO ROSOLA — GENERAL STORE – ESSEGI – F.LLI CURIA — 40
MATTIA GAFFURI — TEAM PICNIC POSTNL — 40
ANDREA CANTONI — MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE — 35
ANDREA PIETROBON — TEAM POLTI VISIMATALA — 35
FILIPPO AGOSTINACCHIO — BIESSE – CARRERA – PREMAC — 35
MICHAEL BELLERI — BELTRAMI TSA TRE COLLI — 30
DIEGO ULISSI — XDS ASTANA TEAM — 30
CLASSIFICA COMBATTIVITA’
Giulio Pellizzari — Red Bull – Bora – Hansgrohe — 70 pt
Filippo Zana — Soudal Quick‑Step — 40 pt
Emanuele Ansaloni — Team Technipes #InEmiliaRomagna Caffè Borbone — 36 pt
Andrea Pietrobon — Team Polti VisitMalta — 35 pt
Filippo Agostinacchio — Biesse – Carrera – Premac — 35 pt
Antonio Tiberi — Bahrain Victorious — 30 pt
Diego Ulissi — XDS Astana Team — 30 pt
Simone Gualdi — Lotto Intermarché — 30 pt
Kevin Pezzo Rosola — General Store – Essegibi – F.lli Curia — 30 pt
Davide Bais — Team Polti VisitMalta — 30 pt
TRAGUARDO SICUREZZA
Davide Donati – 60
Diego Ulissi – 60
Tommaso Dati – 30
Ludovico Crescioli 30
Filippo Zana – 30
Filippo D’Aiuto – 30
Nicolò Garibbo – 30
Antonio Tiberi – 30
Giovanni Aleotti – 30
Riccardo Perani – 30
CALENDARIO
09.09 Giro della Toscana
10.09 Coppa Sabatini – Gran Premio città di Peccioli
12.09 Memorial Marco Pantani
13.09 Trofeo Matteotti
19.09 Gran Premio del Lazio
20.09 Giro della Romagna Pro
03.10 Giro dell’Emilia
04.10 Coppa Agostoni
05.10 Coppa Bernocchi
06.10 Tre Valli Varesine
08.10 Gran Piemonte
11.10 Trofeo Tessile & Moda – Valdengo Oropa
14.10 Giro del Veneto
18.10 Veneto Classic