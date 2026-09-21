Ciclismo
Ciclismo, le classifiche aggiornate della Coppa Italia delle Regioni: prosegue il dominio di Giulio Pellizzari
Al termine del Giro della Campania sono state aggiornate le classifiche della Coppa Italia delle Regioni 2026 di ciclismo su strada: nella graduatoria generale resta invariato il podio, che vede al primo posto Giulio Pellizzari (Red Bull – Bora – Hansgrohe) con 260 punti, il quale precede Tommaso Dati (Team Ukyō), alla piazza d’onore a quota 180, e Christian Scaroni (XDS Astana Team), sul gradino più basso del podio a quota 137.
Dopo 25 gare, quando ne mancano ancora 7 al termine della stagione, nella graduatoria a squadre guida sempre la Team Polti VisitMalta, prima con 449 punti, davanti alla Bardiani CSF 7 Saber, seconda a quota 425, ed alla MBH Bank CSB Telecom Fort, terza con 316.
Nella classifica riservata ai giovani comanda ancora Giulio Pellizzari con 170 punti, il quale precede Ludovico Crescioli, secondo con 140, e Luca Paletti, terzo con 115, mentre nella graduatoria degli scalatori svetta sempre Giulio Pellizzari (Red Bull – Bora – Hansgrohe) con 80 punti, davanti a Kevin Pezzo Rosola, che insegue con 55, ed Emanuele Ansaloni, in terza posizione a quota 51.
Anche nella classifica della combattività rimane in testa Giulio Pellizzari (Red Bull – Bora – Hansgrohe) con 78 punti, con Samuele Zoccarato secondo a quota 50, e Davide Bais terzo con 45, infine nella graduatoria del Traguardo speciale Sicurezza condividono la vetta Giulio Pellizzari, Davide Donati, Diego Ulissi e Ludovico Crescioli, primi a pari merito a quota 60 punti.
CLASSIFICHE COPPA ITALIA DELLE REGIONI – 21 SETTEMBRE
INDIVIDUALE MAGLIA BLU UNIONCAMERE
1 Giulio Pellizzari Red Bull – Bora – Hansgrohe 260
2 Tommaso Dati Team Ukyō 180
3 Christian Scaroni XDS Astana Team 137
4 Diego Ulissi XDS Astana Team 114
5 Davide Donati Red Bull – Bora – Hansgrohe Rookies 110
6 Federico Iacomoni Team Ukyō 104
7 Ludovico Crescioli Team Polti VisitMalta 101
8 Alessandro Fancellu MBH Bank CSF Telcomfort 101
9 Antonio Tiberi Bahrain Victorius 90
10 Andrea Vendrame Jayco Alula 87
CLASSIFICA A SQUADRE
1 Team Polti VisitMalta 449
2 Bardiani CSF 7 Saber 425
3 MBH Bank CSB Telecom For 316
4 Solution Tech Nippo Polo 266
5 General Store – Essegibi – F.lli Curia 218
6 S.C. Padovani Polo Cherry Bank 90
7 Team Technip Energies – Filarmonica Caffè Borbone 71
8 Petrolike 39
9 ASD Swatt Club 23
10 Biesse – Carrera – Premac 22
CLASSIFICA GIOVANI
1 Giulio Pellizzari 2003 Red Bull – Bora – Hansgrohe 170
2 Ludovico Crescioli 2003 Team Polti VisitMalta 140
3 Luca Paletti 2004 Bardiani CSF 7 Saber 115
4 Tommaso Dati 2002 Team UKYO 103
5 Federico Iacomoni 2002 Team UKYO 91
6 Gianmarco Garofoli 2002 Soudal Quick-Step 75
7 Davide Donati 2005 Red Bull – Bora – Hansgrohe Rookies 60
8 Filippo Turconi 2005 Bardiani CSF 7 Saber 57
9 Simone Gualdi 2005 Lotto Intermarchè 50
10 Riccardo Lorrello 2005 S.C. Padovani Polo Cherry Bank 35
CLASSIFICA SCALATORI
1 Giulio Pellizzari — RED BULL – BORA – HANSGROHE — 80
2 Kevin Pezzo Rosola — GENERAL STORE – ESSEGIBI – F.LLI CURIA — 55
3 Emanuele Ansaloni — TEAM TECHNIPES #INEMILIAROMAGNA CAFFÈ BORBONE — 51
4 Nicolò Garibbo — TEAM UKYO — 50
5 Michael Belleri — BELTRAMI TSA TRE COLLI — 50
6 Mattia Gaffuri — TEAM PICNIC POSTNL — 40
7 Davide Bais — TEAM POLTI VISITMALTA — 38
8 Samuele Zoccarato — MBH BANK CSB TELECOM FORT — 38
9 Andrea Cantoni — MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE — 35
10 Andrea Pietrobon — TEAM POLTI VISITMALTA — 35
CLASSIFICA COMBATTIVITA’
1 Giulio Pellizzari Red Bull – Bora – Hansgrohe 78
2 Samuele Zoccarato MBH Bank CSB Telecom For 50
3 Davide Bais Team Polti VisitMalta 45
4 Emanuele Ansaloni Team Technip Energies #Filarmonica Caffè Borbone 44
5 Filippo Zana Soudal Quick-Step 40
6 Andrea Pietrob… Team Polti VisitMalta 35
7 Filippo Agostin… Biesse – Carrera – Premac 35
8 Matteo Spreafico MG.K Vis Costruzioni e Ambiente 31
9 Antonio Tiberi Bahrain Victorious 30
10 Diego Ulissi XDS Astana Team 30
TRAGUARDO SICUREZZA
1 Giulio Pellizzari 60
2 Davide Donati 60
3 Diego Ulissi 60
4 Ludovico Crescioli 60
5 Tommaso Dati 30
6 Filippo Zana 30
7 Filippo D’aiuto 30
8 Nicolò Garibbo 30
9 Antonio Tiberi 30
10 Giovanni Aleotti 30