Ciclismo
Ciclismo, le classifiche aggiornate della Coppa Italia delle Regioni: Giulio Pellizzari sempre in testa alla generale
Al termine del Trofeo Matteotti sono state rilasciate le classifiche aggiornate della Coppa Italia delle Regioni 2026 di ciclismo su strada: nella graduatoria generale resta al primo posto Giulio Pellizzari (Red Bull – Bora – Hansgrohe) con 260 punti, che precede Tommaso Dati (Team Ukyō), alla piazza d’onore a quota 180, e Christian Scaroni (XDS Astana Team), sul gradino più basso del podio a quota 137.
Dopo 23 gare, quando ne mancano ancora 10 al termine della stagione, nella graduatoria a squadre guida sempre la Team Polti VisitMalta, prima con 415 punti, davanti alla Bardiani CSF 7 Saber, seconda a quota 371, ed alla MBH Bank CSB Telecom Fort, terza con 284.
Nella classifica riservata ai giovani comanda ancora Giulio Pellizzari con 170 punti, il quale precede Ludovico Crescioli, secondo con 120, e Luca Paletti, terzo con 115, mentre nella graduatoria degli scalatori svetta sempre Giulio Pellizzari (Red Bull – Bora – Hansgrohe) con 80 punti, davanti a Kevin Pezzo Rosola, che insegue con 55, ed Emanuele Ansaloni, in terza posizione a quota 51.
Anche nella classifica della combattività rimane in testa Giulio Pellizzari (Red Bull – Bora – Hansgrohe) con 78 punti, con Samuele Zoccarato secondo a quota 50, e Davide Bais terzo con 45, infine nella graduatoria del Traguardo speciale Sicurezza condividono la vetta Davide Donati e Diego Ulissi, primi a pari merito a quota 60 punti.
CLASSIFICHE COPPA ITALIA DELLE REGIONI – 14 SETTEMBRE
INDIVIDUALE MAGLIA BLU UNIONCAMERE
1 Giulio Pellizzari Red Bull – Bora – Hansgrohe 260
2 Tommaso Dati Team Ukyō 180
3 Christian Scaroni XDS Astana Team 137
4 Diego Ulissi XDS Astana Team 114
5 Davide Donati Red Bull – Bora – Hansgrohe Rookies 110
6 Federico Iacomoni Team Ukyō 104
7 Ludovico Crescioli Team Polti VisitMalta 92
8 Antonio Tiberi Bahrain Victorious 90
9 Alessandro Fancellu MBH Bank CSF Telcomfort 86
10 Gianmarco Garofoli Soudal Quick-Step 85
CLASSIFICA A SQUADRE
1 Team Polti VisitMalta 415
2 Bardiani CSF 7 Saber 371
3 MBH Bank CSB Telecom Fort 284
4 Solution Tech Nippo Polo 261
5 General Store – Essegibi – F.lli Curia 177
6 Team Technip Energies – Filarmonica Caffè Borbone 69
7 S.C. Padovani Polo Cherry Bank 69
8 Petrolike 39
9 Biesse – Carrera – Premac 22
10 Campana Imballaggi – Moriato – Trentino 14
CLASSIFICA GIOVANI
1 Giulio Pellizzari 2003 Red Bull – Bora – Hansgrohe 170
2 Ludovico Crescioli 2003 Team Polti VisitMalta 120
3 Luca Paletti 2004 Bardiani CSF 7 Saber 115
4 Tommaso Dati 2002 Team UKYO 103
5 Federico Iacomoni 2002 Team UKYO 91
6 Gianmarco Garofoli 2002 Soudal Quick-Step 75
7 Davide Donati 2005 Red Bull – Bora – Hansgrohe Rookies 60
8 Simone Gualdi 2005 Lotto Intermarché 50
9 Filippo Turrioni 2005 Bardiani CSF 7 Saber 49
10 Riccardo Lorrello 2005 S.C. Padovani Polo Cherry Bank 35
CLASSIFICA SCALATORI
1 Giulio Pellizzari Red Bull-Bora-Hansgrohe 80
2 Kevin Pezzo Rosola General Store-Essebi-F.lli Curia 55
3 Emanuele Ansaloni Team Technipes#inEmiliaromagna Caffè Borbone 51
4 Nicolò Garibbo Team Ukyio 50
5 Mattia Gaffuri Team Pnicl Postnl 40
6 Davide Bais Team Polti VisitMalta 38
7 Samuele Zoccarato MBH Bank CSB Telecom For 38
8 Andrea Cantoni MG.K Vis Costruzioni e Ambiente 35
9 Andrea Pietrobón Team Polti VisitMalta 35
10 Filippo Agostinacchio Biesse-Carrera-Premac 35
CLASSIFICA COMBATTIVITA’
1 Giulio Pellizzari Red Bull – Bora – Hansgrohe 78
2 Samuele Zoccarato MBH Bank CSB Telecom For 50
3 Davide Bais Team Polti VisitMalta 45
4 Emanuele Ansaloni Team Technip Energies #Filarmonica Caffè Borbone 44
5 Filippo Zana Soudal Quick-Step 40
6 Andrea Pietrobuono Team Polti VisitMalta 35
7 Filippo Agostinacchio Biesse – Carrera – Premac 35
8 Matteo Spreafico MG.K Vis Costruzioni e Ambiente 31
9 Antonio Tiberi Bahrain Victorious 30
10 Diego Ulissi XDS Astana Team 30
TRAGUARDO SICUREZZA
Davide Donati – 60
Diego Ulissi – 60
Tommaso Dati – 30
Ludovico Crescioli 30
Filippo Zana – 30
Filippo D’Aiuto – 30
Nicolò Garibbo – 30
Antonio Tiberi – 30
Giovanni Aleotti – 30
Riccardo Perani – 30