Ciclismo: i Mondiali 2032 arrivano in India! Prima volta storica nel Paese asiatico

I Mondiali di ciclismo su strada vivranno una prima volta storica: nel 2032 si svolgeranno in India, dove mai erano stati primi, così come comunicato dall’Unione Ciclistica Internazionale nel corso del congresso internazionale che si è svolto a Montreal mercoledì 23 settembre.

La località scelta è quella di Pune: città da più di 2 milioni di abitanti, all’interno della “regione” del Maharastan; venue che peraltro ha già visto organizzarsi quest’anno il Pune Grand Tour, corsa – a tappe – di secondo livello, che ha riscosso pareri positivi dagli addetti ai lavori.

Dopo il Ruanda nel 2025, in quel caso la città di riferimento fu Kigali per il continente africano, il ciclismo quindi “scopre” un’altra parte del mondo per assegnare la sua maglia iridata.

“Sono davvero molto contento del fatto che l’India ospiterà un Mondiale per la prima volta – ha affermato il presidente dell’Unione Ciclistica Internazionale, David Lappartient, come riporta SpazioCiclismo – È una nazione che conta quasi un quinto di tutta la popolazione mondiale e quell’evento potrà diventare un enorme catalizzatore, sia per il ciclismo competitivo che per l’uso quotidiano della bicicletta”.