Ciclismo, i convocati della Svizzera per i Mondiali. Squadre con tante punte

Sono stati presentati i convocati della Svizzera per i Mondiali di ciclismo che si disputeranno in Canada nella settimana dal 20 al 27 settembre. C’è sicuramente grande attesa tra le file elvetiche per questa rassegna iridata, visto che la Svizzera ha ambizioni sia in campo maschile sia femminile, ma soprattutto sia a cronometro sia nella prova in linea.

Tra gli uomini sono stati selezioni sei corridori. I fari sono puntati sulla corsa contro il tempo, dove saranno presenti Stefan Kung e Stefan Bisseger, che si presentano al via con ambizioni anche da medaglia. I due correranno poi anche la prova in linea di domenica e saranno per lo più dei gregari in una squadra che non presenta un vero e proprio capitano, ma comunque altri quattro corridori che possono essere anche protagonisti durante la gara iridata.

Ci saranno i due fratelli Christen, Fabio e Jan che è campione nazionale e che si è messo in luce al Giro di Polonia. Attenzione poi soprattutto a Mauro Schmid, capace di prendersi anche una tappa al Tour de France e che potrebbe sfruttare una corsa un po’ caotica. A chiudere questo quartetto ci sarà l’esperienza di un corridore come Marc Hirschi.

Anche tra le donne l’attenzione è riposta soprattutto sulla cronometro, dove Marlen Reusser difende il titolo vinto l’anno scorso. L’elvetica si presenta assolutamente tra le donne da battere e proverà a dire la sua poi anche nella prova in linea di domenica, dove al bersaglio grosso ci punterà anche la connazionale Noemi Rüegg, vincitrice della Vuelta 2026. A completare l’organico della squadra svizzera ci saranno Jasmin Liechti, Ginia Caluori, Steffi Häberlin e Linda Zanetti.