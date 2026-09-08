Ciclismo, i convocati della Spagna per i Mondiali. Ci sono Mas ed Ayuso

Alejandro Valverde ha ufficializzato i convocati della Spagna per i Mondiali di ciclismo su strada di Montreal 2026. Per la prova in linea di domenica 27 settembre le punte di diamante della formazione iberica saranno Enric Mas e Juan Ayuso. Il primo sta vivendo una Vuelta da assoluto protagonista e sogna di conquistare il primo grande giro della carriera; il secondo è un corridore di grandissimo talento, ma che ha sempre avuto qualche problema nel momento di fare il salto di qualità, con la speranza di Valverde che lo possa fare proprio tra qualche settimana in quel di Montreal.

Sarà dunque una Spagna con due capitani, con Mas che dovrebbe avere il ruolo di primo uomo, vista la condizione mostrata alla Vuelta. Una formazione a completa disposizione di Mas ed Ayuso, visto che poi Valverde ha selezionato corridori come Carlos Verona, Iván Romeo, Raúl García Pierna, Marcel Camprubí, Igor Arrieta e Markel Beloki, che possono anche movimentare la corsa iridata nelle varie fasi.

Doppio impegno per Iván Romeo, che sarà al via sia della prova in linea sia della cronometro individuale. Per la sfida contro il tempo, in programma domenica 20 settembre, la Spagna schiererà anche Pablo Castrillo.

Attenzione anche alla gara in linea femminile, con la Spagna che anche in questo caso si presenta con due carte decisamente importanti. Ci sarà Mavi Garcia, che ha vinto il bronzo l’anno scorso in Rwanda e poi soprattutto Paula Blasi, giovane stella della UAE Team ADQ, che può davvero puntare anche al bersaglio grosso in Canada. Ci saranno poi anche Usoa Ostolaza, Mireia Benito, Sara Martín e Sandra Alonso.

CONVOCATI SPAGNA MONDIALI DI CICLISMO 2026

Prova in linea uomini: Juan Ayuso, Enric Mas, Carlos Verona, Iván Romeo, Raúl García Pierna, Marcel Camprubí, Igor Arrieta, Markel Beloki.

Cronometro uomini: Iván Romeo, Pablo Castrillo.

Prova in linea donne: Mavi Garcia, Paula Blasi, Usoa Ostolaza, Mireia Benito, Sara Martín, Sandra Alonso.

Cronometro donne: Paula Blasi, Mireia Benito.