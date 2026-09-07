Ciclismo, i convocati del Belgio per i Mondiali: Evenepoel e Kopecky le stelle, jolly Van Aert

Il Belgio ha comunicato la lista dei convocati per i Campionati Mondiali di ciclismo su strada 2026, in programma a Montreal dal 20 al 27 settembre. Confermata la presenza delle stelle Remco Evenepoel e Wout Van Aert al maschile e di Lotte Kopecky nel settore femminile, che potrebbero diventare dei protagonisti assoluti di questa rassegna iridata.

Nonostante alcuni forfait dolorosi, Evenepoel e Van Aert saranno ben supportati nella prova in linea dai vari Tiesj Benoot, Quinten Hermans, Thibau Nys, Alec Segaert, Maxim Van Gils e Gianni Veermersch con l’obiettivo di sfruttare l’assenza per infortunio del dominatore sloveno Tadej Pogacar e andare a conquistare il titolo mondiale sulle strade canadesi. Remco sarà sicuramente uno dei favoriti principali anche nella cronometro, una specialità in cui ha già collezionato in passato ben tre ori iridati. Nella prova contro il tempo il Belgio schiererà anche Segaert e Rune Herregodts.

Passando alla squadra femminile Lotte Kopecky competerà insieme a Lotte Claes sia nella gara in linea che a cronometro. La formazione belga per la corsa di sabato 26 settembre sarà completata da Shari Bossuyt, Justine Ghekiere, Julie Van De Velde e Margot Vanpachtenbeke. Belgio che ha scelto invece di rinunciare alla Mixed Relay del mercoledì.