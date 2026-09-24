Ciclismo: Benjamin Noval fa la doppietta tra gli juniores, titolo mondiale anche nella prova in linea. Settimo Fedrizzi

Benjamin Noval entra nella storia dei Mondiali di ciclismo 2026. Lo spagnolo ha conquistato la prova in linea juniores maschile a Montréal dopo aver già dominato, due giorni fa, la cronometro di categoria, realizzando così una prestigiosa doppietta. Un’impresa che riporta alla mente quella di Remco Evenepoel nel 2018, quando il belga riuscì a vincere entrambe le prove iridate tra gli juniores. Noval ha imposto ancora una volta la propria legge, coronando una gara in cui è apparso semplicemente di un altro livello.

Uno, due, tre scatti per l’iberico che ad una trentina di chilometri dal traguardo è riuscito prima a selezionare il gruppo e poi è andato via in solitaria. Le doti da cronoman e la sua classe hanno creato il gap che è risultato decisivo: Noval da solo contro dei vari drappelli di più uomini è riuscito sempre più a guadagnare, per chiudere poi in solitaria a braccia alzate.

Secondo posto in solitaria per il francese Simon Defrance che deve ringraziare per il supporto il connazionale Lancelot Gayant, rimasto staccato nell’ultima tornata. Ad aggiudicarsi la volata per la medaglia di bronzo è invece lo svedese Elias Wändel.

In casa Italia arriva il settimo posto di Brandon Fedrizzi, protagonista per gran parte della fase decisiva prima di pagare lo sforzo nel finale, mentre Patrik Pezzo Rosola, chiude decimo.