Ciclismo: argento di Matilde Rossignoli ai Mondiali tra le juniores. Vince Neira

Arriva la quarta medaglia per l’Italia ai Mondiali di ciclismo 2026 di Montreal e porta la firma di Matilde Rossignoli, splendida medaglia d’argento nella prova in linea juniores femminile. L’azzurra ha interpretato alla perfezione il momento decisivo di una gara molto tattica, riuscendo a inserirsi nell’azione che ha deciso la corsa e conquistando un secondo posto di enorme valore. Dopo i due argenti di Filippo Ganna e Nicolas Milesi nelle cronometro e lo storico oro della mixed relay, l’Italia aggiunge dunque un’altra medaglia al proprio bottino canadese.

A prendersi il titolo mondiale è stata la spagnola Alejandra Neira, protagonista insieme a Rossignoli e alla svizzera Anja Grossmann dell’attacco che ha spaccato definitivamente la corsa. Dopo una prima parte caratterizzata da diversi tentativi, ma senza che nessuna azione riuscisse realmente a fare la differenza, il gruppo ha iniziato a perdere pezzi e negli ultimi 20 chilometri è arrivata la svolta. Le tre attaccanti hanno guadagnato rapidamente terreno, arrivando a costruire un margine di circa 15 secondi sul plotone.

Nel finale, però, la situazione è rimasta tutt’altro che definita. Rossignoli, Neira e Grossmann si sono studiate, consentendo a Maria Okrucińska e Mirthe Mons di riportarsi pericolosamente sotto.

A quel punto serviva freddezza e l’azzurra è stata bravissima a non sprecare energie, aspettando il momento giusto per giocarsi la medaglia. Neira ha trovato lo spunto vincente e si è presa l’oro, mentre Rossignoli ha chiuso seconda davanti a Grossmann. Quarta Okrucińska, quinta Mons.