Ciclismo, Alessandro Romele rinnova con la XDS Astana: nuovo accordo pluriennale

Alessandro Romele, autore sin qui di una convincente Vuelta a España (secondo a Cordoba dietro solamente a Wout Van Aert), ha firmato un rinnovo di contratto con la XDS Astana che lo legherà alla squadra cino-kazaka fino al 2028. Si tratta infatti di un accordo biennale tra il corridore bresciano ed il team capitanato dal direttore sportivo Alexandr Vinokurov, per una collaborazione cominciata nel 2024 inizialmente all’interno della compagine di sviluppo e poi dalla scorsa stagione come elemento della squadra World Tour.

“Insieme alla squadra, abbiamo concordato di prolungare il mio contratto per altri due anni, e credo che sia stata la decisione migliore per me. Ho già vissuto molti momenti fantastici durante i miei tre anni in questo progetto: ho trascorso la mia prima stagione con la squadra di sviluppo per poi passare al WorldTour.

Vorrei ringraziare il direttore generale Alexandr Vinokurov per la fiducia e l’opportunità che mi ha dato nel 2024, per tutto ciò che la squadra ha fatto per me e per avermi permesso di continuare a crescere e migliorare come corridore professionista. Sento che sto migliorando anno dopo anno, e questa Vuelta ne è la prova. Spero che insieme potremo ottenere molto di più nelle prossime stagioni“, il commento di Romele.

Così Vinokurov: “I risultati che Alessandro sta ottenendo alla Vuelta non ci sorprendono. Conosciamo il suo potenziale e sappiamo come lavora, quindi ci aspettavamo che i suoi risultati iniziassero a migliorare prima o poi. Il suo primo Grande Giro sta andando davvero a un livello molto alto, ma siamo consapevoli che c’è ancora molto lavoro da fare. Sono felice che condividiamo la stessa visione del ciclismo e di come dovrebbe svilupparsi la carriera di un corridore. Abbiamo quindi concordato rapidamente il rinnovo del contratto, il che ci consentirà di concludere con tranquillità quest’anno e di iniziare a prepararci per la nuova stagione con nuovi obiettivi“.