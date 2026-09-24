Chi sono le giocatrici dell’Ucraina che affronteranno l’Italia in BJK Cup. Azzurre sfavorite, serve arrivare al doppio

Per il secondo anno consecutivo Italia e Ucraina si affronteranno nella semifinale della Billie Jean King Cup sul veloce indoor della Shenzhen Bay Sports Centre Arena. Nel 2025 le azzurre si imposero in rimonta per 2-1, battendo poi gli Stati Uniti in finale e firmando un clamoroso back-to-back, ma entrambe le squadre potrebbero presentare delle novità rispetto a dieci mesi fa.

In casa Ucraina pesa l’assenza per infortunio di Marta Kostyuk, esplosa proprio nel corso di questa stagione facendo breccia nella top10 mondiale, consegnando ad Elina Svitolina il ruolo indiscusso di prima singolarista. La 32enne nativa di Odessa, ex n.3 al mondo, si presenta alle Finals di BJK Cup da numero 7 della classifica WTA e rappresenterà un duro ostacolo per la stella italiana Jasmine Paolini.

Considerando il livello espresso dalla toscana a Shenzhen contro la campionessa olimpica Zheng Qinwen, la sfida tra Paolini e Svitolina si preannuncia piuttosto incerta e combattuta. Italia che però in precedenza partirà sicuramente sfavorita nel confronto tra le singolariste n.2 dovendo schierare una tra Elisabetta Cocciaretto (fisicamente e tecnicamente lontana dal 100%), Lucia Bronzetti (sprofondata fuori dalla top100 mondiale) ed una giovane emergente come Tyra Grant contro la n.48 WTA Anhelina Kalinina.

La sensazione è che la compagine capitanata da Tathiana Garbin possa ritrovarsi ancora una volta in svantaggio dopo il primo match, ma in generale l’obiettivo sarebbe quello di trascinare la contesa al doppio di spareggio. A quel punto la magica coppia Errani/Paolini se la giocherebbero come minimo alla pari contro il binomio ucraino composto dalla specialista Lyudmyla Kichenok (n.51 nella graduatoria mondiale di doppio) e probabilmente da Kalinina.