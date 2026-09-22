Chi sono le giocatrici della Cina che affronteranno l’Italia in Billie Jean King Cup: torna lo spauracchio Qinwen Zheng

Non c’è due senza tre. Questo, molto probabilmente, il presupposto da cui parte l’Italia per andare all’assalto della terza vittoria consecutiva in Billie Jean King Cup, competizione in cui ha trionfato nel 2024 e nel 2025. Nel quarto di finale della Final Eight di Shenzhen le azzurre affronteranno nuovamente la Cina padrona di casa.

Il pericolo principale per le detentrici del titolo sembra essere rappresentato dallo spauracchio Qinwen Zheng. La campionessa olimpica in carica, dopo le note difficoltà per i suoi problemi fisici, sembra aver ritrovato il livello che le è consono come testimoniano i quarti di finale raggiunti ai recenti US Open, torneo in cui si è arresa solamente alla futura numero uno del mondo Elena Rybakina.

Xiyu Wang, numero 82 in singolare, ha iniziato il suo 2026 in ritardo saltando tutta la prima parte di stagione. Gli ottavi di finale raggiunti al Roland Garros e la finale raggiunta nel Challenger di Brescia sono stati i migliori risultati raggiunti da una giocatrice che deve ritrovare continuità di rendimento.

Shuai Zhang, la più esperta del gruppo con i suoi 37 anni, occupa al momento il numero 54 del ranking WTA. In singolare il miglior risultato raggiunto è la semifinale di Merida, mentre insieme alla belga Elise Mertens spicca il trionfo agli Australian Open a inizio anno.

A completare un doppio sempre temibile dovrebbe essere Hanyu Guo, giocatrice che ha saputo mettersi in evidenza nella sua carriera in questa specialità. Il risultato migliore è rappresentato senza dubbio dal trionfo ottenuto nell’ultima edizione di Wimbledon insieme alla francese Kristina Mladenovic. Nella rosa delle padrone di casa figura anche Xinyu Jiang, doppista che ai recenti US Open e a Cincinnati ha raggiunto i quarti di finale insieme alla più esperta connazionale Zhang.