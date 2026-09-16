Chi può affrontare l’Italia agli ottavi degli Europei di volley? Baraonda totale, il rischio Serbia è concreto…

L’Italia chiuderà la fase a gironi degli Europei 2026 di volley maschile al primo o al secondo posto: dopo aver conquistato quattro vittorie in altrettante partite disputate, gli azzurri si sono garantiti le prime due posizioni nella Pool A, saranno poi i risultati di Cechia-Slovenia e dello scontro diretto di domani tra la nostra Nazionale e i balcanici a determinare il piazzamento esatto.

I Campioni del Mondo si trasferiranno a Torino per disputare gli ottavi di finale, dove se la vedranno contro la quarta o la terza classificata della Pool C. Quel girone è decisamente intrigato e sta regalando tantissime sorprese in quel di Tampere, dove la Finlandia padrona di casa ha vinto i primi quattro incontri e comanda con 4 successi (10 punti), alla vigilia dell’incrocio finale con il fanalino di coda Estonia.

I nordici precedono il Belgio (3 successi, 10 punti), che chiuderà il proprio cammino contro la Serbia, e la Danimarca (2 affermazioni, 6 punti), che concluderà la fase preliminare incrociando la Serbia. I balcanici sono fermi a quota 2 vittorie (5 punti): hanno perso con la Finlandia, hanno regolato l’Olanda solo al tie-break, ora dovranno cercare di risorgere contro la Danimarca e il Belgio.

La Serbia sarà quarta in caso di sconfitta contro la Danimarca per 3-0 o 3-1 e dunque sarebbe l’avversaria dell’Italia in caso gli azzurri vincessero il girone, ma se dovessero imporsi contro i nordici allora sarebbero minimo terzi e potrebbero poi puntare alla seconda posizione battendo il Belgio. La situazione è in divenire e l’Italia osserverà con attenzione, ricordando poi che ai quarti di finale si potrebbero affrontare nuovamente squadre già sfidate nel girone e che, comunque vada, le avversarie saranno sempre tra le altre promosse della Pool A e le quattro qualificate della Pool C.