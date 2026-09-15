Chi è l’atleta europeo dell’anno? Tre italiani sfidano Duplantis: la rovente sfida per la palma

Sono stati svelati i dieci candidati che si contenderanno il titolo di miglior atleta europeo dell’anno sul fronte maschile. Sulla selezione incideranno il voto del pubblico (25%), il parere dei media (25%), l’opinione dei membri federali (25%) e l’espressione degli esperti di European Athletics. I tre finalisti verranno svelati il prossimo 1° ottobre, mentre il premio verrà consegnato il 24 ottobre nell’ambito dei Golden Tracks Awards a Losanna. Il grande favorito della vigilia sembra essere lo svedese Armand Duplantis, che ha ritoccato il suo record del mondo nel salto con l’asta (6.31 metri) e ha vinto i Mondiali Indoor, gli Europei e gli Ultimate Championship.

A fronteggiare il fuoriclasse scandinavo, vincitore delle ultime due edizioni, ci saranno tre italiani: Andy Diaz, quarto uomo della storia nel salto triplo con il balzo da 18.15 metri e capace di vincere il titolo continentale, l’oro iridato in sala e la Diamond League; Gianmarco Tamberi, scatenatosi nell’ultimo mese con i sigilli agli Europei e agli Ultimate Championship, con tanto di miglior prestazione mondiale stagionale (2.37); Massimo Stano, capace di trionfare nella maratona di marcia in quel di Birmingham con tanto di record continentale nella nuova distanza non olimpica del tacco e punta.

Punterà in alto anche il greco Miltiadis Tentoglou, che è volato a 8.66 metri nel salto in lungo, difendendo la corona europea e completando il palmares con l’Ultimate Trophy. Tra i candidati figurano anche i norvegesi Karsten Warholm (battuto a più riprese dal brasiliano Dos Santos sui 400 ostacoli) e Jakob Ingebrigtsen (tornato a vincere sui 5000 metri tra Birmingham e Budapest), l’ungherese Bence Halasz (lancio del martello), lo svizzero Simon Ehammer (Campione del Mondo indoor nell’eptathlon e argento europeo nel salto in lungo), lo sloveno Kristjan Ceh (lancio del disco).

CANDIDATI ATLETA EUROPEO DELL’ANNO

Armand Duplantis (Svezia, salto con l’asta)

Andy Diaz (Italia, salto triplo)

Gianmarco Tamberi (Italia, salto in alto)

Massimo Stano (Italia, mezza maratona di marcia)

Miltiadis Tentoglou (Grecia, salto in lungo)

Karsten Warholm (Norvegia, 400 ostacoli)

Jakob Ingebrigtsen (Norvegia (5000 metri)

Bence Halasz (Ungheria, lancio del martello)

Simon Ehammer (Svizzera, multiple/salto in lungo)

Kristjan Ceh (Slovenia, lancio del disco)