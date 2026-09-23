Chi allenerà Juan Carlos Ferrero? Johnson esclude Jannik Sinner

Il futuro di Juan Carlos Ferrero comincia a prendere forma, anche se il nome del suo prossimo giocatore resta ancora avvolto nel mistero. Dopo la fine del rapporto con Carlos Alcaraz, arrivata nel dicembre 2025, l’ex numero 1 del mondo spagnolo si è preso una pausa dal circuito, ma il suo ritorno in panchina è ormai fissato: dal 2027 tornerà infatti a lavorare nel tour.

A confermarlo è stato lo stesso Ferrero in un’intervista concessa a Movistar+, nella quale ha però preferito non fornire indicazioni sulla sua prossima destinazione. “Quest’anno sono molto tranquillo, mi sto godendo la famiglia e mi sto preparando per ciò che verrà l’anno prossimo. Credo che tornerò nel circuito tennistico, ma non posso dire con chi“, ha dichiarato il tecnico valenciano.

Tra chi ha provato a immaginare il prossimo capitolo della carriera del tecnico spagnolo c’è Steve Johnson. Nel podcast Nothing Major, l’ex tennista statunitense ha indicato Félix Auger-Aliassime come una delle possibili destinazioni per Ferrero, spiegando così il suo ragionamento: “Penso magari a Félix Auger-Aliassime. Potrebbe essere Félix? Sì, sta cercando di fare il salto di qualità. Sarebbe un’ottima scelta“.

Johnson ha poi sottolineato quanto sia elevato, a suo avviso, l’interesse che un allenatore come Ferrero potrebbe suscitare tra i migliori giocatori del circuito: “Ho l’impressione che Ferrero potrà scegliere tra diversi candidati a questo punto. Credo che si sia guadagnato il diritto di tornare a lavorare con chi vuole: se sei tra i migliori giocatori, perché non dovresti volere Ferrero come allenatore?“.

Nel corso del podcast, Johnson ha inoltre ristretto il campo a due possibili destinazioni: “Penso che la scelta ricadrà su Jodar o su Félix. Scommetto su Félix“.

Il riferimento a Jodar apre dunque un’altra possibile pista, mentre Johnson sembra escludere l’ipotesi che Ferrero possa finire all’angolo di Jannik Sinner, uno dei principali rivali di Alcaraz nelle ultime stagioni. Al momento, però, si tratta soltanto di ipotesi: Ferrero non ha ancora rivelato quale sarà il giocatore con cui tornerà a lavorare nel 2027.